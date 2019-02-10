Fenerbahçe Beko farklı kazandı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u ağırladı. Sarı-Lacivertli takım, rakibi karşısında 107-70'lik skorla rahat bir galibiyet elde etti.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 15. galibiyetini elde etti. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ise 11. yenilgisini yaşadı.

Müsabakaya iki ekip de karşılıklı sayılar bularak başladı. Tiby’le iç ve dış atışlardan sayılar üreten Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşısında boyalı alandan Ali Muhammed ve Melli ile basketler bulan Fenerbahçe Beko, 4. dakikayı 14-8 üstün geçti. Oyunu dengeleyen konuk ekip, Berkay Candan ve Kerem Özkan’ın üç sayılık basketleriyle ilk çeyreği 22-21 önde tamamladı.

Savunmaların sertleştiği ikinci çeyrekte Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu’nun üç sayılık basketiyle, 14. dakikada öne (29-27) geçti. Hücumda ritmini arttıran ve dış atışlardan bulduğu sayılarla 17. dakikada farkı çift hanelere (43-32) taşıyan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 50-36 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte hücumlardan boş dönen Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşısında rahat sayılar üreten Fenerbahçe Beko, Kalinic’in etkili oyunuyla 26. dakikada farkı 29 sayıya çıkardı: 72-43. Sarı-lacivertli ekip, final periyoduna da 81-56 önde girdi.

Son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, sahadan 107-70 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko: 107 - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 70

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Özge Şentürk

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 14, Guduric 7, Kalinic 8, Melli 11, Ahmet Düverioğlu 13, Melih Mahmutoğlu 11, Sinan Güler 6, Lauvergne 13, Green 11, Barış Hersek 8, Egehan Arna 2, Efe Ergi Tırpancı 3

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Gibson 9, Eldridge 13, Tiby 11, Deniz Kılıçlı 6, Williams 12, Berkay Candan 6, Merthan Mutlu, Kerem Özkan 3, Uğur Hortum, Tankeu, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi 10

1. Periyot: 21-22

Devre: 50-36

3. Periyot: 81-56