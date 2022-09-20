Denver Nuggets'la olan kontratı sonra eren Facundo Campazzo'nun adı Fenerbahçe Beko'yla anılmaya başladı. Kısa süre önce NBA 'de kalmak istediğini açıklayan Arjantinli basketbolcunun henüz istediği teklifi alamadığı için Avrupa'ya dönebileceği belirtildi. Arjantin basınından La Voz'da yer alan haberde; Facundo Campazzo ile ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe ve Real Madrid olduğu kaydedildi.

Öte yandan NBA temsilcisi Dallas Mavericks'in de Facundo Campazzo'nun peşinde olduğu ve Luka Doncic'in daha önce Real Madrid'de Arjantinli basketbolcuyla birlikte oynamasının transferde önemli bir rol olabileceği aktarıldı.

(Skorer)