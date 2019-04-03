Fenerbahçe Beko, Euroleague’in en güvenilen takımı oldu

Yenilikçi online şans oyunları platformu Misli.com verilerine göre, Turkish Airlines Euroleague’de galibiyetine en çok oynanan takım olan Fenerbahçe Beko, hem taraftarına hem de basketbolseverlere kazandırmayı sürdürüyor. Misli.com verileri, bu sezon en çok Fenerbahçe Beko galibiyetine oynanan maçın ise yüzde 90’la, 5 Nisan Cuma günü oynanacak Maccabi FOX karşılaşması olduğunu gösterdi.

Üyelerine dünya standardında güvenilir ve kaliteli şans oyunları tecrübesi yaşatan Misli.com, hem futbol hem de basketbol taraftarının nabzını tutmaya devam ediyor. Euroleague’de 29. hafta maçında, AX Armani Exchange Olimpia Milan’ı 104-90 mağlup ederek normal sezonu lider olarak tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe Beko, aldığı başarılı sonuçlarla güven vermeyi sürdürüyor.

Misli.com verilerine göre Turkish Airlines Euroleage’de galibiyetine en çok oynanan takım olan Fenerbahçe Beko, en çok güvenilen takım oldu. Misli.com verileri, taraftarın bu sezon en çok Fenerbahçe Beko galibiyetine oynadığı maçın ise yüzde 90’la Maccabi FOX karşılaşması olduğunu gösterdi.