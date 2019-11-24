Zeljko Obradovic’in göreve gelmesiyle, üst üste 5 kez Final Four’a kalan ve 2017’de tarihi şampiyonluk sevincini ülkemize yaşatan Fenerbahçe Beko, bu sezona beklentilerin çok altında başladı.

Sarı-Lacivertliler 9. maç dönemi geçilirken deplasmanda hiç galip gelememiş ve toplamda 2 maç kazanabilmişti. Her maç sonunda da takımla ilgili birçok spekülasyon ortaya atılırken Sarı- Lacivertliler her yönüyle kritik bir haftayı geride bıraktı.

EuroLeague’de çift maç haftasıydı ve Fenerbahçe, iki kritik deplasmana gitti. İspanya’daki Barcelona mücadelesi tam bir hezimet oldu. Bu moralsizlikle Fransa’ya gelen Kanarya, ASVEL karşısında hem moral bulmak hem de dış saha kâbusunu sona erdirmek için galibiyet almak zorundaydı.

En az hücum ribaundu alan takım

Obra ve Askerleri’nin her şeye rağmen işi zordu. Çünkü ASVEL yıllar sonra Euroleague’e geri dönmüş, mütevazı bir bütçeyle kadro kurmasına rağmen 19 Kasım’daki Anadolu Efes maçına kadar evinde hiç kaybetmemiş ve ligin önemli takımları Olympiakos, Panathinaikos, Baskonia, CSKA Moskova’ya geçit vermemişti.

Fenerbahçeli oyuncular takım halinde iyi bir reaksiyon gösterdi ve sahadan 88-72 galip ayrılarak ilk kez deplasmanda kazanmayı başardı.

Galibiyette en büyük rolün Fenerbahçe’nin sıra dışı şut yüzdesi olmasının yanı sıra top kaybı (16) ile hücum ribauntlarındaki (Fenerbahçe, ASVEL’e 14 hücum verirken sadece 7 tane alabildi) sorun gelecek maçlar öncesi düşündürdü. 10 maçta aldığı 84 ribauntla Fenerbahçe, EuroLeague’in en az hücum ribaundu alan takımı konumunda.