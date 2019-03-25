Euroleague'de Türkiye'nin tek şampiyon unvanını elinde bulunduran Fenerbahçe'nin yanı sıra Anadolu Efes ve Darüşşafaka'nın yer aldığı Turkish Airlines Euroleague'de şampiyonluk oranları güncellendi.

Euroleague şampiyonluk oranları, 29. hafta öncesi yeniden güncellendi.

İlk sırada Fenerbahçe Beko kalmaya devam ederken oranı, 2.40 olarak sabit kaldı.. İkinci sırada oranı 3'te sabit kalan CSKA Moskova, üçüncü sırada ise 3.75'ten 3.50'ye düşenı oran ile Real Madrid yer aldı.

Temsilcilerimizden Anadolu Efes, tek başına 4. ve Final Four adayı olarak oranı iki hafta içerisinde önce 9.00'dan 8.5'a, şimdi de 7.5'a düştü.

İşte THY Euroleague şampiyonluk oranları:

2.40 Fenerbahçe

3.00 CSKA

3.50 Real Madrid

7.50 Anadolu Efes

12.00 Barcelona

20.00 Panathinaikos