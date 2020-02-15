Solgar Vitamin Türkiye Kupası ilk yarı final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta’yı 85-71 devirdi. Maça hızlı giren Aslan, Göksenin ve Webster’ın etkili oyunuyla ilk çeyreği 20-13 önde tamamladı. İkinci periyodun başında Daçka, savunmadaki sertliği artırsa da soyunma odasına gidilirken Sarı-Kırmızılı ekibin 38-37’lik üstünlüğü vardı. Üçüncü periyotta Darüşşafaka Tekfen, Kartal Özmızrak’ın ipleri eline almasıyla skoru lehine çevirdi. ..Ve fark çift hanelerde Son periyoda gidilirken Cim Bom 56-50 gerideydi. Daçka, rakibine şans tanımadı, farkı çift hanelere kadar çıkardı: 61-50.

Galatasaray, özellikle Kartal Özmızrak’a karşı çaresiz kalırken, yıldız oyuncu maçı 25 sayı ile noktaladı, 85-71’lik zaferi takımına getirdi. Sarı-Kırmızılılar’da Göksenin ve Harrison, 15’er sayı ile yenilgiyi önleyemedi.

Türk Telekom-Fenerbahçe karşılaşması da heyecan fırtınasına sahne oldu. Başkent ekibi, ilk 5 dakikayı 18-11 önde geçti, Muhammed, Johnson ve Campbell, 6’şar sayı kaydetti. Kalinic’le direnen Kanarya, ikinci çeyreğe 23-21 geride girdi. İlk devrede Vesely ve Melih, 10’ar sayı kaydetti, Sarı-Lacivertli ekibin soyunma odasına 48-45 geride gitmesini önleyemedi.

Telekom, Campbell ve Johnson, kritik üçlüklerle Sarı-Lacivertliler’e şans tanımadı, final periyoduna eşitlikle girildi: 69-69. Fırsatlar kaçtı Son çeyreğin 3 dakika 48 saniyesi sessiz geçti. Sloukas’ın basket faulü, Kanarya’yı öne geçirdi: 74-71. Başkent ekibi pes etmedi, skoru 76-76 yaptı. Vesely ve De Colo, Fener’i ayakta tuttu, Telekom, hem fırsatları hem de son hücumu iyi değerlendiremedi. Kritik kapışmayı da 83-81 kazanan Kanarya, zor da olsa finale çıktı.

Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka Tekfen finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyon yarın 17.30’da belli olacak. Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka arasındaki Solgar Vitamin Türkiye Kupası Final maçı, A Spor ve Tivibu Spor kanalında canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de belli olacak.

Daçka’da Doğuş Fener’de Kalinic

Daçka’da Doğuş, 13 sayısının yanı sıra savunmadaki azmi ile dikkat çekti. Kanarya’da Kalinic, maç boyunca müthiş mücadele ederken karşılaşmayı 17 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist ile tamamladı.a