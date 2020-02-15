Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka Tekfen (CANLI)

Solgar Vitamin Türkiye Kupası’nda finalinde Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka Tekfen karşı karşıya geliyor.

İlk Periyot sonucu: Darüşşafaka Tekfen 11-13 Fenerbahçe Beko

İlk Yarı sonucu: Darüşşafaka Tekfen 30-30 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka Tekfen finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 1700'da başlayan Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka arasındaki Solgar Vitamin Türkiye Kupası Final maçı, A Spor ve Tivibu Spor kanalında canlı yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de belli olacak.

Daçka’da Doğuş Fener’de Kalinic

Daçka’da Doğuş, 13 sayısının yanı sıra savunmadaki azmi ile dikkat çekti. Kanarya’da Kalinic, maç boyunca müthiş mücadele ederken karşılaşmayı 17 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist ile tamamladı.

Obra’nın 500. maçı

Fenerbahçe Beko’nun tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, takımının başında bugün 500. maçına çıkacak. Sarı-Lacivertliler’in başında yer aldığı 7 sezonda Obradovic, Süper Ligi’nde 259, THY Avrupa Ligi’nde 213, Türkiye Kupası’nda 21, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda ise 6 olmak üzere toplam 499 karşılaşmaya çıktı. Kanarya, bu karşılaşmalarda 377 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Fener 7. kupanın Daçka ilkin peşinde

Türkiye Kupası’nda gerçekleşecek dev final öncesinde ilginç istatistikler ortaya çıkıyor. Sarı-Lacivertliler, bugüne kadar gerçekleştirilen organizasyonda toplamda 6 kez mutlu sona ulaşmanın sevincini yaşadı. Daçka ise daha önce 2 kez finale çıktı. Ancak Darüşşafaka, bir türlü kupayı müzesine götüremedi. Öte yandan Anadolu Efes, 11 şampiyonlukla Türkiye Kupası’nı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor.