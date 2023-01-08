EuroLeague'de bu hafta Litvanya deplasmanına giden ve Zalgiris Kaunas'a yenilerek üst üste 5. mağlubiyetini alan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Itoudis, maçı kaybetme şeklini 'Utanç Verici' olarak yorumlamıştı. Sarı-Lacivertliler, lige Darüşşafaka maçıyla döndü.

Biberovic sakatlar listesinde

Karşılaşma öncesi, Fenerbahçe'den bir sakatlık haberi geldi, Tarık Biberovic listeye eklendi. 21 yaşındaki sporcunun idman sırasında sakatlandığı, sağ bacak hamstring kasında yırtık saptandığı ve 6 hafta parkelerden uzak kalacağı belirtildi.

Kanarya, bu kadar olumsuz tabloya rağmen Darüşşafaka karşısında adeta moral depoladı. Kaptan Melih Mahmutoğlu'nun 15 sayıyla en skorer olduğu maçta Fenerbahçe ilk çeyreği 20 sayı farkla 31-11, devreyi 17 farkla ve son bölüme 25 sayı önde girdiği maçı 95-82 kazandı.