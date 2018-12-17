Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova’yı ağırlayacak

Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi 13. hafta mücadelesinde yarın sahasında Rusya’nın CSKA Moskova takımıyla karşılaşacak.

17 Aralık 2018, Pazartesi 11:00
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Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova’yı ağırlayacak

THY Avrupa Ligi 13. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılacak maç saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından yayımlanacak.

Şu ana kadar sadece bir kez mağlup olan ve 11 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe Beko, ligde lider durumda bulunuyor.

CSKA Moskova ise 10 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.

THY Avrupa Ligi’ndeki son yenilgisini 4. haftada diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes’e karşı alan Fenerbahçe Beko, üst üste 8 karşılaşmayı kazandı.

AA

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