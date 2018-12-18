Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova maç sonucu: 79-75

Turkish Airlines EuroLeague'in 13. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, iç sahada Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk etti.

Karşılaşmaya Daniel Hackett'ın sayılarıyla etkili başlayan taraf CSKA Moskova oldu. Konuk ekip, 6:32 kala 6-13'lük skorla üstün taraftı. 4:27 kala da CSKA Moskova, skoru 6-17 yapmayı başardı. Kalan bölümde Vesely ile etkili olmayı başaran temsilcimiz, ilk çeyreği 18-26 geride kapattı.

Temsilcimiz ikinci çeyreğe farkı 6 sayıya indirerek başlasa da 8:25 kala Higgins ve Clyburn'un sayılarıyla CSKA Moskova skoru 22-33'e getirdi. 03:53 kala da Clyburn ile etkili olan CSKA Moskova, skoru 27-41 yaptı. Çeyreğin son dakikasına da 33-48 girildi. Guduric'in üçlüğüyle de ilk yarı 36-48 sona erdi.

Üçüncü çeyreğe temsilcimiz, müthiş bir başlangıç yaptı. İlk 5 dakikalık bölümü temsilcimiz, 16-0'la geçti ve 52-48'lik üstünlüğü yakaladık. Higgins ve Sergio Rodriguez'in basketleriyle son 1 dakikalık bölüme de 59-59 girildi. Lauvergne'in serbest atıştan isabeti ve Clyburn'un son hücumdaki üçlüğüyle üçüncü çeyrek 60-62 sona erdi.

Fenerbahçe'den müthiş seri

İlk yarının sonunda Guduric ile bir üçlük isabeti bulan temsilcimiz, üçüncü çeyreğe de 16-0 ile başladı ve 19-0'lık seri yakaladı.

Son çeyreğe CSKA etkili başladı ve ilk 2 dakika geçilirken skor 60-67'ye geldi. Son periyodun ilk 5 dakikalık bölümü de 67-74 CSKA Moskova üstünlüğüyle geçildi. Oyunda tekrar dengeyi kuran temsilcimiz, 1:32 kala 75-75'lik eşitliği yakaladı. 59 saniye kala da temsilcimiz Vesely'nin basketiyle 77-75'lik skorla öne geçmeyi başardı. Son anlarda hata yapmayan temsilcimiz, karşılaşmayı 79-75'lik skorla kazanan taraf oldu.

Temsilcimiz, bu sonuçla 13. maçında 12. galibiyetini alırken rakibiyle de galibiyet farkını 2'ye çıkarmayı başardı.