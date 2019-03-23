Fenerbahçe Beko Coliseum Summit’te

Avrupanın önde gelen kulüplerinin farklı operasyonlardaki tecrübelerini paylaştığı Coliseum Summit, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlendi.

Cricket Ground’daki toplantıya Fenerbahçe Beko’yu temsilen Egemen Ergüden katıldı. Summit’te ayrıca FIFA Güvenlik ve Etkinlik Direktörü Helmut Spahn, Valencia Kulübü Taraftar Deneyimi Direktörü Franco Segarra, Uber Operasyon Lideri Alex Versen ve Fransa Stadyumu Yöneticisi Jonas Dijan gibi isimler de yer aldı.

Organizasyonda birçok konuda fikir alışverişinde bulunulurken, Egemen Ergüden, Fenerbahçe’nin biletleme operasyonundaki başarısıyla ilgili deneyimlerini aktardı.