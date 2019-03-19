Fenerbahçe Beko - Buducnost maç sonucu: 76-67

Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi konuk etti.

Maç öncesi saygı duruşu

Fenerbahçe Beko - Buducnost maçı öncesi bu sabah saatlerinde hayatını kaybeden Panathinaikos'un eski başkanlarından Thanasis Giannakopoulos için saygı duruşunda bulunuldu.

Temsilcimiz, karşılaşmaya son maçların formsuz isimleri Nikola Kalinic ve Erick Green'in etkili oyunuyla başlayarak ilk 5 dakikalık bölümü 14-5 üstün geçti. Sonrasında Clark ve Gordic ile sayılar bulan konuk ekip, 4:15 kala skoru 14-10'a getirdi. 1:28 kala Green ve Kalinic'ten gelen sayılarla temsilcimiz, tekrar 19-12 üstünlüğü yakalasa da Clark'ın etkili oyunuyla Buducnost, ilk çeyreği 19-16 bitirmeyi başardı.

İkinci çeyreğe pota altında Bitadze'yi etkili kullanarak başlayan Buducnost, 7:16 kala skoru 23-26 yaptı. Konuk ekip, ilk 5 dakikalık bölümü de 25-30'luk skorla üstün geçti. Etkili oyununu sürdüren Buducnost, 3:51 kala da skoru 25-33'e getirdi. Temsilcimiz, hücumda bir türlü istediği tempoyu yakalayamazken, konuk ekip Barovic'in sayılarıyla 3:23 kala da 26-36 ile 10 sayılık farkı yakaladı. Bobby Dixon ile hücumda biraz hareketlenen temsilcimiz Fenerbahçe, 1:25 kala skoru 33-37'ye getirdi. İlk yarı da konuk ekibin 36-39'luk üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan temsilcimiz, 6:29 kala Kalinic'in basketiyle 45-44 öne geçmeyi başardı. 3:37 kala Fenerbahçe, skoru 52-48'e getirdi. Periyot sonunda Earl Clark ile yine etkili olmayı başaran Buducnost, çeyreği 58-58 sonlandırmayı başardı.

Son çeyreğe yine Clark'ın sayılarıyla etkili başlayan Buducnost, 8:21 kala 60-64'lük üstünlüğü yakaladı. Rakibine Guduric ve Sloukas ile cevap veren temsilcimiz, 7:22 kala 64-64 ile skoru tekrar eşitledi. 4:20 kala da Guduric'in basketi Fenerbahçe'yi 68-66'lık üstünlüğe taşıdı. Kalan bölümde farkı açmayı başaran temsilcimiz, karşılaşmadan 76-67'lik skorla galip ayrıldı.

Takımların skor dağılımları için tıklayınız

Fenerbahçe, 27. maçında 23. galibiyetini elde ederken iç sahada ise 14'te 14 yapmayı başardı.