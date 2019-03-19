Fenerbahçe Beko - Buducnost (CANLI)

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 27. hafta maçında Buducnost Voli’yi konuk ediyor. Normal sezonun son çift maç haftasının ilk karşılaşması olma özelliği taşıyacak Fenerbahçe Beko-Buducnost Voli mücadelesinin ardından temsilcimiz, 20 Mart Çarşamba sabahı Rusya’ya hareket edecek ve 21 Mart Perşembe günü TSİ 20.00’de CSKA Moskova’ya konuk olacak. Sarı-Lacivertliler saha ve seyirci avantajını kullanarak rakibini mağlup etmek istiyor.

İLK ÇEYREK SONUCU: 19-16

İLK YARI SONUCU: 36-39

Temsilcimiz, karşılaşmaya son maçların formsuz isimleri Nikola Kalinic ve Erick Green'in etkili oyunuyla başlayarak ilk 5 dakikalık bölümü 14-5 üstün geçti. Sonrasında Clark ve Gordic ile sayılar bulan konuk ekip, 4:15 kala skoru 14-10'a getirdi. 1:28 kala Green ve Kalinic'ten gelen sayılarla temsilcimiz, tekrar 19-12 üstünlüğü yakalasa da Clark'ın etkili oyunuyla Buducnost, ilk çeyreği 19-16 bitirmeyi başardı.

İkinci çeyreğe pota altında Bitadze'yi etkili kullanarak başlayan Buducnost, 7:16 kala skoru 23-26 yaptı. Konuk ekip, ilk 5 dakikalık bölümü de 25-30'luk skorla üstün geçti. Etkili oyununu sürdüren Buducnost, 3:51 kala da skoru 25-33'e getirdi. Temsilcimiz, hücumda bir türlü istediği tempoyu yakalayamazken, konuk ekip Barovic'in sayılarıyla 3:23 kala da 26-36 ile 10 sayılık farkı yakaladı. Bobby Dixon ile hücumda biraz hareketlenen temsilcimiz Fenerbahçe, 1:25 kala skoru 33-37'ye getirdi. İlk yarı da konuk ekibin 36-39'luk üstünlüğüyle sona erdi.

Takımların skor dağılımları için tıklayınız

Fenerbahçe Beko - Buducnost Voli maçı hangi kanalda?

Bu akşam saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda başlayan mücadele beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Ataşehir'de 1 yıldır kaybetmiyor

Fenerbahçe Beko, Ataşehir'deki salonda yaklaşık 1 yıldır Avrupa maçı kaybetmiyor. Sahasında oynadığı son 15 Avrupa Ligi maçını da kazanan sarı-lacivertliler, seyircisi önündeki son yenilgisini ise 5 Nisan 2018'de Unicaja Malaga karşısında almıştı.

Fenerbahçe Beko, 2018-2019 sezonunda lig ve Avrupa'da sahasında oynadığı 22 karşılaşmayı da kazanmayı bildi.

Takım İstatistikleri-Hücum (Fenerbahçe Beko – Buducnost Voli)

Sayı: 84.8 – 74.2

2 Sayı: %58.9 - %48.3

3 Sayı: %44.5 - %38.2

Serbest atış: %80.0 – %71.9

Ribaund: 30.6 – 31.3

Asist: 18.8 – 14.3

Top çalma: 6.6 – 5.5

Blok: 2.2 – 2.8

Verimlilik: 99.3 – 73.5

Takım İstatistikleri-Savunma (Fenerbahçe Beko – Buducnost Voli)

Sayı: 75.8 – 84.7

2 Sayı: %54.8 - %57.8

3 Sayı: %35.4 - %39.8

Serbest atış: %73.9 - %75.5

Ribaund: 28.7 – 34.6

Asist: 17.5 – 20.1

Top çalma: 6.2 – 6.1

Blok: 2.0 – 2.3

Verimlilik: 80.0 – 102.2

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko-Buducnost Voli)

Sayı: Vesely 13.1, Sloukas 11.8, Kalinic 9.1 / Cole 18, E.Clark 11.6, Bitadze 11.4

Ribaund: Vesely 5.4 / Bitadze 6.7

Asist: Sloukas 5.0 / Cole 4.6

Top çalma: Vesely 1.5 / Clarke 1.0

Verimlilik Puanı: Vesely 19.2, Sloukas 15.5, Lauvergne 10.1 / Cole 16.7, Bitadze 15.4, Jackson 9.5

Geçmiş karşılaşmalar:

İki takım, EuroLeague’de ilk kez bu sezon 14. Hafta maçında karşılaştı. Fenerbahçe Beko, 20 Aralık 2018 tarihinde Moraca’da oynanan karşılaşmayı 65-89 kazandı. Takımımızda Jan Vesely 19, Joffrey Lauvergne 17 sayı üretti. Buducnost’ta ise Earl Clark 15, Petar Popovic 12 sayı buldu.