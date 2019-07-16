Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, başarılı forvet Berkay Candan ile iki yıllığına anlaştı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

22 Mayıs 1993 tarihinde dünyaya gelen ve basketbola Fenerbahçe altyapısında başlamış olan 2.05 boyundaki forvet Berkay Candan, 2020-2021 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir.

Bu anlaşmanın kulübümüze ve Berkay Candan’a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Berkay Candan kimdir?

22 Mayıs 1993 tarihinde dünyaya gelen Berkay Candan, basketbola Fenerbahçe altyapısında başladı. İlk kez 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe kadrosunda A Takım tecrübesi yaşayan Berkay, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında da sarı-lacivertli formayı giydi.

2012-2013 sezonunda Olin Edirne’ye transfer olan Berkay, ardından 2013-2014 sezonunda ise Ankara temsilcisi TED Kolejliler forması giydi. 2014-2015’te Banvit, 2015-2016’da ise Trabzonspor Medical Park’ta oynayan Berkay Candan, 2016-2017 sezonunu ise Muratbey Uşak Sportif ekibinde geçirdi.

2017-2018 sezonunda Eskişehir Basket’e transfer olan ve burada başarılı bir yılı geride bırakan Berkay, 2018-2019’da ise Arel Üniversitesi Büyükçekmece forması giydi. Başarılı oyuncumuz, 2018-2019 sezonunda ligimizde 7.2 sayı, 3.8 ribaund, 1.2 asist istatistikleri yakaladı.

Basketbol eğitimini Fenerbahçe altyapısında alan Berkay, ligimizin en önemli dört numaralarından biri olarak biliniyor. Fenerbahçe kariyerinin ardından forma giydiği tüm ekiplerde istikrarlı bir performans çizen Berkay Candan; kariyerinin bundan sonraki bölümüne, mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Beko forması altında devam edecek.