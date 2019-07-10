Fenerbahçe Beko Berkay Candan'ı kadrosuna kattı

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe Beko, yerli rotasyonu için Berkay Candan'ı kadrosuna kattı.

10 Temmuz 2019, Çarşamba 19:01
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Fenerbahçe Beko Berkay Candan'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, Arel Üniversitesi Büyükçekmece'den Berkay Candan'la anlaşmaya vardı. Resmi sözleşmenin kısa süre içinde imzalanması bekleniyor.

26 yaşındaki uzun forvet, basketbola Fenerbahçe Ülker bünyesinde başladı ve 3 sezonluk maceranın ardından sırasıyla Olin Edirne, Aykon TED Kolejliler, Banvit, Trabzonspor Medical Park, Muratbey Uşak Sportif, Eskişehir Basket ve Arel Üniversitesi Büyükçekmece kulüplerinde oynadı.

Geçtiğimiz sezon Arel Üniversitesi forması giyen Candan, 7.2 sayı, 3,8 ribaund ve 1,1 asistlik ortlamaları tutturdu.

beIN Sports

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