Eurolaegue'de zirveye uzun süre ambargo koyan Fenerbahçe Beko'da yaşanan düşüş, Yunanistan deplasmanında bitti. 5 maçlık yenilgi serisiyle çift maçlı haftaya başlayan Sarı-Lacivertliler, kendisi gibi üst üste kayıplar veren Panathinaikos karşısında az kalsın yine kaybediyordu ancak Guduric'in üçlüğüyle uzatmaya giden karşılaşma lehimize bitti: 88-94. Kanarya için bu galibiyet, hem kendine gelmesi hem kazanmak özgüvenini geri alması anlamında çok kıymetli. Tabii daha bitmedi. Çift maçlı haftayı galibiyetle açan Fenerbahçe, ilk yarıda 74-62 yendiği Bayern Münih'i ağırlayacak. Saha avantajını da kullanarak Sarı-Lacivertliler yine kazanarak haftayı 2'de 2 yaparak kapatmaya çalışacak. Temsilcimiz, gelecek haftada da evinde sahaya çıkacak.

Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yarın akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı saat 20.45'te başlayacak, S Sport'tan naklen yayınlanacak. Daniel Hierrezuelo, Arturas Sukys, Luka Kardum üçlüsünün yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

'İnanmaya devam etmemiz gerekiyor'

Panathinaikos maçını 'Dönüm noktası' olarak değerlendiren coach Itoudis: "Savaşmayı hiç bırakmadık, inanmayı hiç bırakmadık. Özellikle rakip sürekli hücum ribaundu alırken bu inancı korumak önemliydi. Büyük oynadık ve bir şekilde geri dönmeyi başardık. Maçın sonundaki savunmamızla, hücumumuzla ve aldığımız her şeyle geri dönmeyi başardık.Normal sürenin sonunda topu çaldık, Marko üçlüğü attı. Büyük bir şans elde ettik. Bizim için bir dönüm noktası olacak bu maç. Son zamanlarda bazı problemler yaşıyoruz ama inanmaya devam etmemiz gerekiyordu, takımım da bunu yaptı. Soyunma odasında konuştuğum şey var, o da bunun birtakım oyunu olduğu ve biz de takım oyunuyla kazandık”.

Geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague’de oynadığı 12 maçta 9 galibiyet elde etti. İki takım, 2022-23 sezonu ilk hafta karşılaşmasında 6 Ekim 2021’de Audi Dome’da karşılaştı. Fenerbahçe Beko, bu mücadelede rakibini 62-74 ile geçti. Temsilcimizde Tonye Jekiri 15, Nigel Hayes-Davis 11 sayı üretti. Bayern cephesinde ise Othello Hunter 18 sayı buldu.

Takım istatistikleri – hücum (Fenerbahçe Beko – Bayern Münih):

Atılan sayı: 83.4 – 76.0

2 sayı: %57.3 - %44.2

3 sayı: %38.2 - %36.2

Serbest atış: %71.0 - %83.6

Ribaund: 33.6 – 35.1

Asist: 18.9 – 13.3

Top çalma: 7.2 – 6.9

Blok: 1.4 – 2.6

Takım istatistikleri – savunma (Fenerbahçe Beko – Bayern Münih):

Yenilen sayı: 79.1 – 78.2

2 sayı: %53.1 - %53.4

3 sayı: %35.8 - %35.8

Serbest atış: %75.8 - %76.4

Ribaund: 32.5 – 34.7

Asist: 16.9 – 16.3

Top çalma: 7.1 – 5.9

Blok: 2.4 – 2.9

İstatistik liderleri (Fenerbahçe Beko – Bayern Münih):

Sayı: Johnathan Motley 14.5 – Cassius Winston 10.6

Ribaund: Johnathan Motley 5.8 – Freddie Gillespie 5.9

Asist: Nick Calathes 5.4 – Cassius Winston 3.1

Top çalma: Nick Calathes 1.2 – Nick Weiler-Babb 0.9

Blok: Devin Booker 0.5 – Freddie Gillespie 0.9

Verimlilik: Johnathan Motley 16.3 - Augustine Rubit 13.6