Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı (CANLI)

Eurolaegue'de zirveye uzun süre ambargo koyan Fenerbahçe Beko'da yaşanan düşüş, Yunanistan deplasmanında bitti. 5 maçlık yenilgi serisiyle çift maçlı haftaya başlayan Sarı-Lacivertliler, kendisi gibi üst üste kayıplar veren Panathinaikos karşısında az kalsın yine kaybediyordu ancak Guduric'in üçlüğüyle uzatmaya giden karşılaşma lehimize bitti: 88-94. Kanarya için bu galibiyet, hem kendine gelmesi hem kazanmak özgüvenini geri alması anlamında çok kıymetli. Tabii daha bitmedi. Çift maçlı haftayı galibiyetle açan Fenerbahçe, ilk yarıda 74-62 yendiği Bayern Münih'i ağırlıyor. Saha avantajını da kullanarak Sarı-Lacivertliler yine kazanarak haftayı 2'de 2 yaparak kapatmanın peşinde...

Fenerbahçe Beko 46-39 Bayern Münih (Karşılaşmada üçüncü periyot oynanıyor)

Temsilcimiz, karşılaşmada Johnathan Motley'nin basketiyle başladıktan sonra etkili olan Bayern Münih, 8:15 kala Augustine Rubit'in basketiyle durumu 2-7 yaptı. Sonrasında rakibine karşılık veren Fenerbahçe Beko, 6:36 kala Nick Calathes'in basketiyle yenide 8-7'lik üstünlüğü yakaladı. 4:43 kala Cassius Winston'ın üçlüğü, Bayern Münih adına durumu 10-14'e getirdi. Niels Giffey'ın sayısıyla da son 2:13'lük bölüme 12-16'lık Bayern Münih üstünlüğüyle girildi. Pota altında Johnathan Motley ve Kostas Antetokounmpo ile isabetler bulan Fenerbahçe Beko, 59 saniye kala 16-16 ile skoru eşitledi.

Elias Harris'in serbest atış çizgisinden sayılarına 25 saniye kala Marko Gurudic'in üçlüğü ile gelen cevap, temsilcimizin ilk periyodu 19-18 önde tamamlamasını sağladı.

İlk periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 19-18 Bayern Münih

İkinci periyodun başında Carsen Edwards ve Metecan Birsen ile üç sayı isabetleri bulan Fenerbahçe Beko, 8:55 kala 25-21 önde olan taraftı. Bayern, 7:02 kala Elias Harris'in basketiyle durumu 25-25 eşitledi. Kostas Antetokounmpo ve Augustine Rubit'in karşılıklı basketleri sonrası yeniden Carsen Edwards ve Metecan Birsen ile 3'er sayılık hücumlar gerçekleştiren Fenerbahçe, 5:22 kala 33-27'lik üstünlüğü yakaladı. Bayern'in basketleri sonrası 3:35 kala yine Carsen Edwards'ın üçlüğü temsilcimizi 38-31 ile 7 sayılık farka taşıdı. Nick Weiler Babb ve Augustine Rubit ile dış şut isabetleri bulan Bayern Münih, 1:32 kala durumu 40-39'a getirdi. Son bölümü Scottie Wilbekin ve Devin Booker'ın üçlükleri ile geçen Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı 46-39 önde tamamlamayı başardı.

﻿﻿﻿İlk yarı sonucu: Fenerbahçe Beko 46-39 Bayern Münih

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Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı saat 20.45'te başladı ve S Sport'tan naklen yayınlanıyor. Daniel Hierrezuelo, Arturas Sukys, Luka Kardum üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde...

'İnanmaya devam etmemiz gerekiyor'

Panathinaikos maçını 'dönüm noktası' olarak değerlendiren koç Itoudis: "Savaşmayı hiç bırakmadık, inanmayı hiç bırakmadık. Özellikle rakip sürekli hücum ribaundu alırken bu inancı korumak önemliydi. Büyük oynadık ve bir şekilde geri dönmeyi başardık. Maçın sonundaki savunmamızla, hücumumuzla ve aldığımız her şeyle geri dönmeyi başardık. Normal sürenin sonunda topu çaldık, Marko üçlüğü attı. Büyük bir şans elde ettik. Bizim için bir dönüm noktası olacak bu maç. Son zamanlarda bazı problemler yaşıyoruz ama inanmaya devam etmemiz gerekiyordu, takımım da bunu yaptı. Soyunma odasında konuştuğum şey var, o da bunun birtakım oyunu olduğu ve biz de takım oyunuyla kazandık”.

Geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague’de oynadığı 12 maçta 9 galibiyet elde etti. İki takım, 2022-23 sezonu ilk hafta karşılaşmasında 6 Ekim 2021’de Audi Dome’da karşılaştı. Fenerbahçe Beko, bu mücadelede rakibini 62-74 ile geçti. Temsilcimizde Tonye Jekiri 15, Nigel Hayes-Davis 11 sayı üretti. Bayern cephesinde ise Othello Hunter 18 sayı buldu.

Takım istatistikleri – hücum (Fenerbahçe Beko – Bayern Münih):

Atılan sayı: 83.4 – 76.0

2 sayı: %57.3 - %44.2

3 sayı: %38.2 - %36.2

Serbest atış: %71.0 - %83.6

Ribaund: 33.6 – 35.1

Asist: 18.9 – 13.3

Top çalma: 7.2 – 6.9

Blok: 1.4 – 2.6

Takım istatistikleri – savunma (Fenerbahçe Beko – Bayern Münih):

Yenilen sayı: 79.1 – 78.2

2 sayı: %53.1 - %53.4

3 sayı: %35.8 - %35.8

Serbest atış: %75.8 - %76.4

Ribaund: 32.5 – 34.7

Asist: 16.9 – 16.3

Top çalma: 7.1 – 5.9

Blok: 2.4 – 2.9

İstatistik liderleri (Fenerbahçe Beko – Bayern Münih):

Sayı: Johnathan Motley 14.5 – Cassius Winston 10.6

Ribaund: Johnathan Motley 5.8 – Freddie Gillespie 5.9

Asist: Nick Calathes 5.4 – Cassius Winston 3.1

Top çalma: Nick Calathes 1.2 – Nick Weiler-Babb 0.9

Blok: Devin Booker 0.5 – Freddie Gillespie 0.9

Verimlilik: Johnathan Motley 16.3 - Augustine Rubit 13.6