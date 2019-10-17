Euroleague’in 3. Haftasında Fenerbahçe Beko evinde Baskonia ile karşı karşıya geliyor. İddaa’da tek maç olarak açılan kritik mücadeleye ayrıca Misli.com’dan canlı bahis de oynayabileceksiniz.

Yaptığı transferlerle Eurolaeague’de bu sezon da iddialı olacağını gösteren Fenerbahçe ilk iki maçından mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu karşılaşmaları deplasmanda oynayan Sarı-lacivertliler evindeki ilk maçta Baskonia’yı devirerek taraftarına galibiyetle merhaba demek istiyor. Ligde ise 3’te 3 ile giden Sarı Kanarya aynı başarıyı bir an önce Euroleague’e de taşımak için parkeye çıkıyor.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Fenerbahçe ile Baskonia’nın yaptığı 9 karşılaşmanın 7’si Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle tamamlandı.

- Fenerbahçe Euroleague’de bugüne kadar çıktığı 411 karşılaşmanın 231’inde kazanırken 180 maçta mağlup oldu.

- Fenerbahçe Euroleague’de normal sezonda geçtiğimiz yıl evinde çıktığı tüm maçları kazandı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Temsilcimizin kritik mücadelesine Misli.com üyelerinden yoğun ilgi var. Misli.com’dan tek maç ve canlı bahis seçenekleriyle oynanabilecek karşılaşmada en çok tercih edilen seçim Fenerbahçe galibiyeti. Maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin yarısına yakını Sarı-lacivertlilerin kazanacağını düşünüyor. Bu seçimler ise kendi arasında maç sonucu, handikaplı maç sonucu ve ilk çeyrek sonucu şeklinde ayrılmış durumda.

MİSLİ.COM YORUMCUSU TAMER OYGUÇ NE DİYOR?

Fenerbahçe Beko iki yenilgi ile başladı. Bu maçı kesin kazanmak isteyeceklerdir. Çok konsantre olacaklarını düşünüyorum. Taraftar desteği ile beraber farklı kazanırlar.



