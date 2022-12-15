Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’in çift maçlı haftasında kapanışı Ülker Arena’daki Baskonia maçıyla yapacak. Sarı-Lacivertliler, salı günü Yunanistan deplasmanında bu sezonun iddialı ekiplerinden Olympiakos karşısında beklenmeyen bir farkla 94-67 yenilerek 3. yenilgisini almıştı. Türkiye Ligi’nde Türk Telekom önünde verilen ilk kayıp sonrası, Yunanistan’a yine eksik kadroyla çıkan Fenerbahçe, coach Itoudis’in deyimiyle en kötü maçını Olympiakos karşısında oynadı.

Seyircisiyle buluşacak

Sarı Lacivertliler, Baskonia önünde telafi arayacak. Fenerbahçe Beko’da Wilbekin, Bjelica, Pierre ve Motley, sakatlıkları nedeniyle bu akşam da forma giyemeyecek. Anadolu Efes’i yendiler Baskonia, Anadolu Efes karşısında kötü başladığı maça 3. periyottaki performansıyla damga vurdu. İspanyol ekibi, temsilcimizi İstanbul’da 83-78 yenmeyi başardı. Bu sezon Play-Off’u hedefleyen Baskonia, EurolLague’de deplasmanda şu ana kadar sadece 2 kez kazanabildi. 13 maçta 10 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, taraftarı önünde kazanarak zirvedeki yerini korumaya kararlı.

Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yarın akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı S Sport tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - Cazoo Baskonia):

Atılan Sayı: 85.5 – 86.0

2 Sayı: %58.3 - %58.7

3 Sayı: %40.2 - %37.7

Serbest atış: %74.2 - %72.6

Ribaund: 33.3 – 33.7

Asist: 19.5 – 18.5

Top çalma: 7.5 – 6.9

Blok: 1.5 – 2.2

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - Cazoo Baskonia):

Yenilen Sayı: 77.5 – 80.9

2 Sayı: %53.3 - %52.6

3 Sayı: %35.3 - %35.3

Serbest atış: %77.0 - %78.3

Ribaund: 30.8 – 35.8

Asist: 16.8 – 16.7

Top çalma: 7.2 – 5.8

Blok: 2.6 – 2.6

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - Cazoo Baskonia):

Sayı: Johnathan Motley 14.1 – Markus Howard 15.2

Ribaund: Johnathan Motley 5.5 – Rokas Giedraitis 5.3

Asist: Nick Calathes 5.8 – Pierria Henry 5.8

Top çalma: Nigel Hayes-Davis 1.4 – Darius Thompson 1.8

Verimlilik: Johnathan Motley 16.6 – Pierria Henry 15.0