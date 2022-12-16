Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı (CANLI)

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’in çift maçlı haftasında kapanışı Ülker Arena’daki Baskonia maçıyla yapıyor. Sarı-Lacivertliler, salı günü Yunanistan deplasmanında bu sezonun iddialı ekiplerinden Olympiacos karşısında beklenmeyen bir farkla 94-67 yenilerek 3. yenilgisini almıştı. Türkiye Ligi’nde Türk Telekom önünde verilen ilk kayıp sonrası Yunanistan’a yine eksik kadroyla çıkan Fenerbahçe, koç Itoudis’in deyimiyle en kötü maçını Olympiacos karşısında oynadı. Sarı-Lacivertliler, Baskonia önünde telafi arıyor. Fenerbahçe Beko’da Wilbekin, Bjelica ve Motley, sakatlıkları nedeniyle bu akşam da forma giyemiyorlar.

Fenerbahçe Beko 33-52 Baskonia (Karşılaşmada ilk yarı sona erdi)

Periyodun ilk bölümü dengede geçti. 4:36 kala Nick Calathes'in üçlüğü ile durum 8-8'di. 3:04 kala Tonye Jekiri'den gelen basket, Baskonia'nın avantajına engel olarak durumu 10-12'ye getirmişti. Sonrasında Matt Costello ve Vanja Marinkovic'in basketlerine Fenerbahçe Beko, 1:54 kala Marko Guduric'in üçlüğüyle karşılık vererek durumu 13-17 yaptı. Son bölümde Pierria Henry ve Markus Howard ile isabetler bulan Baskonia, çeyreği 13-21 ile önde tamamladı.

İlk periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 13-21 Baskonia

İkinci çeyreğe iyi başlayan Baskonia, Tadas Sedekerskis ve Maik Kostar'ın sayıları sonucunda 8:46 kala 13-26 ile üstün taraftı. Nick Calathes, Dyshawn Pierre ve Carsen Edwards ile 3 pozisyon üst üste üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 7:34 kala durumu 22-26'ya getirdi. Farkın 4'e inmesi sonrası Baskonia, gittiği moladan müthiş bir geri dönüş yaptı. Pierria Henry ve Markus Howard'ın basketleri, 5:59 kala durumu bir anda 22-36'ya getirdi. 2:33 kala Maik Kostar'ın basketiyle durum 27-48 oldu. Farkı büyük ölçüde koruyan Baskonia, ilk yarıyı da 33-52 ile önde tamamladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe Beko 33-52 Baskonia

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Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayan Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı S Sport tarafından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde...

Anadolu Efes’i yendiler

Baskonia, Anadolu Efes karşısında kötü başladığı maça 3. periyottaki performansıyla damga vurdu. İspanyol ekibi, temsilcimizi İstanbul’da 83-78 yenmeyi başardı. Bu sezon Play-Off’u hedefleyen Baskonia, EuroLeague’de deplasmanda şu ana kadar sadece 2 kez kazanabildi. 13 maçta 10 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, taraftarı önünde kazanarak zirvedeki yerini korumaya kararlı...

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - Cazoo Baskonia):

Atılan Sayı: 85.5 – 86.0

2 Sayı: %58.3 - %58.7

3 Sayı: %40.2 - %37.7

Serbest atış: %74.2 - %72.6

Ribaund: 33.3 – 33.7

Asist: 19.5 – 18.5

Top çalma: 7.5 – 6.9

Blok: 1.5 – 2.2

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - Cazoo Baskonia):

Yenilen Sayı: 77.5 – 80.9

2 Sayı: %53.3 - %52.6

3 Sayı: %35.3 - %35.3

Serbest atış: %77.0 - %78.3

Ribaund: 30.8 – 35.8

Asist: 16.8 – 16.7

Top çalma: 7.2 – 5.8

Blok: 2.6 – 2.6

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - Cazoo Baskonia):

Sayı: Johnathan Motley 14.1 – Markus Howard 15.2

Ribaund: Johnathan Motley 5.5 – Rokas Giedraitis 5.3

Asist: Nick Calathes 5.8 – Pierria Henry 5.8

Top çalma: Nigel Hayes-Davis 1.4 – Darius Thompson 1.8

Verimlilik: Johnathan Motley 16.6 – Pierria Henry 15.0