Fenerbahçe Beko - Baskonia maç sonucu: 96-87

Turkish Airlines EuroLeague'in 16. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya temsilcisi Baskonia'yı konuk etti.

Maça Datome ile etkili başlayan temsilcimiz, 6:55 kala 11-7 üstün olan taraftı. 6:08 kala ise Janning'in sayılarıyla Baskonia, 11-12 öne geçmeyi başardı. Kenardan gelen Sloukas ile etkili olan Fenerbahçe, 1:33 kala 24-20'lik skoru yakaladı ve ilk çeyreği de 27-25 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte bitime 7:10 kala 31-30'luk skor dikkat çekse de Lauvergne ve Kalinic ile etkili olan temsilcimiz, ilk 5 dakikalık bölümü 38-32 önde geçmeyi başardı. 2:51 kala da 43-35 temsilcimizin üstünlüğü vardı fakat Huertas ile etkili olan konuk ekip, son 2 dakikaya girilirken 43-39'luk skoru yakaladı. 1:42 kala ise temsilcimiz Melli'nin üçlüğü ile skoru 46-39 yaptı. Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı da 48-41 önde kapattı.

İlk yarıda Nicolo Melli şov!

Fenerbahçe'de İtalyan yıldız Nicolo Melli, ilk yarıya damga vurdu. 2/2 iki sayılık, 3/3 üç sayılık isabetleriyle Melli, ilk yarıda 13 sayı üretmeyi başardı.

Fenerbahçe'den ilk 3 dakikada 13 sayı

Fenerbahçe, üçüncü çeyreğe müthiş bir başlangıç yaptı. İlk yarıda oldukça kötü bir performans sergileyen Marko Guduric ile üst üste 3 hücumda da üçlük isabeti bulan Fenerbahçe, ilk 3 dakikada 13 sayı atarak skoru 61-46'ya getirdi.

Temsilcimiz, Datome ve Sloukas ile de üçlük isabetleri bularak ilk 5 dakikalık bölümü 67-48 üstün geçti. Fenerbahçe, farkı 21 sayıya kadar çıkarmasına rağmen üst üste dış şut isabetleri bulan Baskonia, 1:44 kala skoru 72-61 yaptı. Çeyrek de 75-65'lik skorla sona erdi.

Üçüncü çeyreğin sonundaki başarılı performansını son çeyreğin ilk bölümünde de sürdüren Baskonia, 8:15 kala 75-70'lik skoru yakaladı. 6:04 kala da skor 80-79 oldu. Fakat kalan bölümde tekrar oyunun kontrolünü ele geçirerek farkı açan temsilcimiz, karşılaşmadan 96-87 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte 16. maçında 15. galibiyetini alarak ikinci sıradaki rakibi Real Madrid ile arasındaki 2 maçlık galibiyet farkını korumayı başardı.