Fenerbahçe Beko - Baskonia canlı

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 19. hafta maçında TD Systems Baskonia’yı konuk ediyor. İlk kez üst üste 3 maç kazanmayı başaran Fenerbahçe kritik virajda galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Sarı Lacivertli ekip, Baskonia maçının ardından 15 Ocak Cuma günü 20.00’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Panathinaikos’u ağırlayacak. EuroLeague'de oynadığı 18 maçta 8 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 13. sırada bulunuyor. Baskonia ise 9’ar galibiyet ve mağlubiyet sonucunda 10. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Baskonia 86-68 kazanmıştı.

MİSLİ.COM'DAN CANLI BAHİS OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN...

MÜCADELEYİ MİSLİ.COM'DAN CANLI OLARAK İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...





Geçmiş Karşılaşmalar

Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague’de oynadığı 26 maçta 13 galibiyet elde etti. Sarı Lacivertli ekip, bu sezonun dokuzuncu haftasında Vitoria-Gasteiz’de oynanan maçta rakibine 86-68 mağlup oldu. Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely 15 sayıyla en skorer isim olurken, Baskonia cephesinde ise Alec Peters 25, Rokas Giedraitis 19, Zoran Dragic 16 sayı üretti.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - TD Systems Baskonia):

Atılan Sayı: 73.4 – 79.3

2 Sayı: %53.1 - %53.3

3 Sayı: %36.8 - %37.7

Serbest atış: %83.5 - %74.1

Ribaund: 31.1 – 34.8

Asist: 17.7 – 19.6

Top çalma: 6.9 – 7.9

Blok: 1.7 – 2.9

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - TD Systems Baskonia):

Yenilen Sayı: 78.4 – 77.1

2 Sayı: %52.1 - %52.1

3 Sayı: %37.7 - %38.6

Serbest atış: %77.0 - %80.4

Ribaund: 34.4 – 31.1

Asist: 19.9 – 16.7

Top çalma: 7.5 – 6.3

Blok: 2.4 – 1.9

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - TD Systems Baskonia):

Sayı: Vesely 11.5, De Colo 11.0, Brown 10.2 / Giedraitis 11.6, Peters 11.6, Polonara 11.1

Ribaund: Vesely 5.3 / Polonara 6.5, Jekiri 5.2

Asist: Brown 3.8, De Colo 3.4 / Henry 7.4, Vildoza 3.3

Top çalma: Brown 1.5, De Colo 1.4 / Henry 2.0, Polonara 1.2, Vildoza 1.1

Verimlilik: Vesely 14.8, De Colo 14.0, Pierre 10.8 / Henry 16.7, Polonara 15.8, Peters 12.4