Fenerbahçe Beko EuroLeague'de oynayacağı Zalgiris Kaunas maçının hazırlıklarına devam ediyor. EuroLeague'de 17. hafta maçında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. Yarın TSİ ile 21.00'da başlayacak olan mücadele Zalgirio Arena'da oynanacak.





Sarı lacivertliler Turkish Airlines EuroLeague’de son olarak 16. hafta mücadelesinde Virtus Segafredo Bologna’ya konuk oldu. Fenerbahçe Beko, 30 Aralık Cuma günü oynanan mücadelede rakibine 92-88 yenildi. 16. maçlar sonunda 10 galibiyette kalan Fenerbahçe Beko’da mücadelenin en etkili ismi 26 sayı, 8 ribaund ve 30 verimlilik puanı ile Johnathan Motley oldu.

Fenerbahçe Beko'nun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki son maçı 2 Ocak Pazartesi günü Aliağa Petkim Spor’a ile oldu. Sarı lacivertliler, mücadeleden 71-76 galip ayrılarak 13. maçında 11. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Beko’da Marko Guduric 19, Johnathan Motley 15 sayı üretti.

Sarı lacivertlilerde tedavi süreçleri devam eden Nemanja Bjelica ve Tonye Jekiri’nin yanı sıra, son antrenmanda sakatlık geçiren Tarık Biberovic bu maçta forma giyemeyecek.

Rakip:Zalgiris Kaunas

Avrupa basketbolunda akla gelen ilk ekiplerden biri olan Zalgiris, basketbol faaliyetlerine 1944 yılında başladı. Yalnızca üç sene içerisinde ilk Sovyet Ligi şampiyonluğuna ulaşan Zalgiris, bu başarıyı ilerleyen dönemde dört kez daha tekrarladı.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Arvydas Sabonis, Sergejus Jovaisa, Rimas Kurtinaitis ve Valdemaras Chomicius gibi isimlerle altın dönemini yaşayan ve iki kez Avrupa’da şampiyonluk şansı yakalayan Zalgiris, 1984’te Saporta Kupası finalinde Barcelona’ya ve 1986’da EuroLeague finalinde Drazen Petrovic’li Cibona Zagreb’e kaybetti.

Litvanya’nın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından bu ülkenin basketboldaki en güçlü sesi haline gelen Zalgiris Kaunas, üst üste dokuz Litvanya Ligi şampiyonluğu kazandı. Bu süreçte 1998’de Saporta Kupası’nı müzesine götüren Kaunas temsilcisinde, Adecco Milan’a karşı kazanılan finalde Saulius Stombergas’ın 35 sayılık performansı ön plana çıkıyordu.

Saporta Kupası başarısından yalnızca bir yıl sonra Zalgiris, 1999’da bütün Avrupa’yı şaşırtan bir başarıya imza atıyor ve bu kez EuroLeague şampiyonluğuna uzanıyordu. Jonas Kazlauskas önderliğinde ve Tyus Edney, Saulius Stombergas, Anthony Bowie, Eurelijus Zukauskas ve Jiri Zidek gibi isimlerle zafere uzanan Zalgiris, kulüp tarihinin en önemli derecesini elde ediyordu.





2004 yılında da EuroLeague’de iyi bir sezon geçiren ancak Top 16’da Maccabi’ye karşı kritik maçı kaybeden Zalgiris, devam eden yıllarda EuroLeague’de boy göstermeyi sürdürdü.

Zalgiris Kaunas’ta yeni altın dönem ise koç Sarunas Jasikevicius’un göreve gelmesiyle başladı. 2017-18’de Playoff’a uzanan ve bu turda da Olympiakos’u geçerek Final Four yapan Zalgiris, Brandon Davies, Paulius Jankunas ve Kevin Pangos gibi isimlerle, yarı finalde Fenerbahçe’ye mağlup olmasına rağmen üçüncülük maçında CSKA Moskova’yı yenmeyi bildi.

2018-2019’da da son altı maçını kazanarak Playoff’a girmeyi başaran Zalgiris Kaunas, bu turda Fenerbahçe Beko’ya 3-1 elenmekten kurtulamadı. Kaunas temsilcisi, bu sezonda kendi liginde şampiyonluğa ulaştı ve bu başarıyı üst üste dokuzuncu kez kazanmış oldu.

Zalgiris, pandemi nedeniyle yarıda kalan 2019-20 sezonunda ise Litvanya Ligi’nde şampiyon ilan edildi ve EuroLeague’de 12 galibiyet 16 mağlubiyet ile Playoff yarışının içindeydi.

Kuzey temsilcisi, 2020-21 sezonunda ise 17 galibiyet elde etti, ancak Playoff yapma başarısı gösteremedi. Kaunas, Litvanya Ligi ve Litvanya Kupası’nda ise mutlu sona ulaştı.

Kaunas 2021-22 sezonunda ise EuroLeague’de 8 galibiyet ve 20 yenilgiyle son sırada kalırken, Litvanya Ligi finalini ise Rytas’a karşı kaybetti.

Zalgiris Kaunas’ta son durum

Kazys Maksvytis tarafından çalıştırılan Zalgiris Kaunas’ın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Keenan Evans, Lukas Lekavicius, Mantas Kalnietis, Karolis Lukosiunas, Dovydas Giedraitis, Kajus Kublickas, Liutauras Lelevicius, Tomas Dimsa

Forvetler: Ignas Brazdeikis, Edgaras Ulanovas, Arnas Butkevicius, Tyler Cavanaugh, Rolands Smits

Pivotlar: Kevarrius Hayes, Motiejus Krivas, Laurynas Birutis

Koç: Kazys Maksvytis

Zalgiris Kaunas, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 16 maçta sekiz galibiyet elde etti. Rakip, son olarak 29 Aralık Perşembe günü konuk olduğu Monaco’ya 84-82 yenildi. Bu mücadelede Rolands Smits 18, Keenan Evans 17 sayı üretti.

Zalgiris Kaunas, 14 haftası geride kalan Litvanya Ligi’nde ise 13 galibiyetle lider durumda. Zalgiris, son olarak 21 Aralık tarihinde konuk olduğu Gargzdai’yi 71-89 ile geçti. Zalgiris’te Laurynas Birutis 15, Karolis Lukosiunas 14, Kevarrius Hayes ise 12 sayı üretti.





Fenerbahçe Beko başantrenörü Dimitris Itoudis: "Tekrar kimyamızı yakalıyoruz"

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Beko başantrenör Dimitris Itoudis, “Son dönemde önemli maçlar kazanarak form tutan bir rakiple karşılaşacağız. Her zaman dolu tribünler önünde, klasikleşen basketbollarını oynuyorlar. Basketbol oynamak için harika bir salona sahipler. Biz de yavaş yavaş form tutuyor ve tekrar kimyamızı yakalıyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Önümüzde zorlu bir görev olacağını biliyoruz ancak Litvanya'ya bunu başarmak için gideceğiz.” dedi.