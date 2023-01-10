Fenerbahçe Beko başantrenörü Dimitris Itoudis: "Maçın gerektirdiği enerjiyi ve fiziksel mücadeleyi sahaya yansıtmamız gerekiyor"
Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 2022-2023 sezonunun 18. haftasında bugün Panathinaikos ile deplasmanda mücadele edecek. Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli başantrenörü Dimitris Itoudis karşılaşma öncesi önemli açıklamalarda bulundu. İşte Itoudis'in açıklamaları
Fenerbahçe Beko başantrenörü Dimitris Itoudis: "Önümüzde zorlu bir görev var. Panathinaikos tehlikeli bir takım ve özellikle OAKA’da daha da tehlikeli olabiliyorlar. Yaratıcı oyuncuları, skorerleri ve fizikli beşlerle sahada kalabilecek isimleri olan bir rakiple karşılaşacağız. Dwayne Bacon, gününde olduğunda yüksek skorlara çıkabilen bir isim. Takım olarak farklı bir basketbol stiline sahipler. Özellikle geçiş hücumlarında çok etkililer. Rakiplerini top kayıplarına zorlayabiliyorlar. Bizim de bu top kayıplarını azaltmamız, kırk dakika boyunca konsantre olmamız, maçın gerektirdiği enerjiyi ve fiziksel mücadeleyi sahaya yansıtmamız gerekiyor." dedi.