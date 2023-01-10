Fenerbahçe Beko başantrenörü Dimitris Itoudis: "Önümüzde zorlu bir görev var. Panathinaikos tehlikeli bir takım ve özellikle OAKA’da daha da tehlikeli olabiliyorlar. Yaratıcı oyuncuları, skorerleri ve fizikli beşlerle sahada kalabilecek isimleri olan bir rakiple karşılaşacağız. Dwayne Bacon, gününde olduğunda yüksek skorlara çıkabilen bir isim. Takım olarak farklı bir basketbol stiline sahipler. Özellikle geçiş hücumlarında çok etkililer. Rakiplerini top kayıplarına zorlayabiliyorlar. Bizim de bu top kayıplarını azaltmamız, kırk dakika boyunca konsantre olmamız, maçın gerektirdiği enerjiyi ve fiziksel mücadeleyi sahaya yansıtmamız gerekiyor." dedi.



