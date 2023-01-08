Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 14. hafta maçında dün Darüşşafaka’yı 95-82 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis önemli açıklamalarda bulundu.





Karşılaşmayı değerlendiren başantrenör Dimitris Itoudis, “İlk olarak takımı tebrik ediyorum. İlk çeyrekten itibaren aslında maçın tonu belirlendi. Darüşşafaka çok kaliteli bir takım. Çok iyi bir teknik ekip tarafından yönetiliyorlar. Biz ise ilk çeyrekte rakibin sadece tek bir saha içi isabeti bulmasını sağladık, sadece 8 serbest atış isabetleri oldu. Ama bizim için şanssızlık olan nokta, sakatlığı bulunan Tarık’a, ayağını burkan İsmet’in eklenmesi oldu. Umarım ikisi de kısa sürede dönerler.” dedi.

Türkiye Ligi’ndeki yabancı kısıtlamasıyla ilgili de konuşan Dimitris Itoudis, “Şunu söylemem gerekiyor ki basketbol gibi bir sporda, takımların belirli pozisyonlar için mücadele ettiği yerlerde kısıtlamalar zayıflar için konmuş oluyor. Bu şekilde yabancı kısıtlaması koyduğunuzda savaşmak istemeyenleri, zayıfları desteklemiş oluyorsunuz. Şu an yerli oyuncu sayımız sakatlıklardan dolayı azaldı. Allah korusun sonraki maçlarda daha fazla sakatlık da olabilir. Bence bu kısıtlamaları gözden geçirmenin zamanı geldi. Bu tip kısıtlamaların olmamasına rağmen hem milli takımlar seviyesinde hem de takımlar bazında çok başarılı olan ülkeler var; İspanya bunlardan biri. Belki onları incelemek, örnek almak lazım. Sağlıklı bir organizasyonun olduğu yerde spordaki kısıtlamalar aslında zayıf insanlar içindir. Bunu kesinlikle federasyona ve Türkiye’ye büyük bir saygıyla söylüyorum. Bunu özellikle belirtmek isterim. Spora yardımcı olmak amacıyla sadece kendi düşüncelerimi söylüyorum.” diye konuştu.

Dimitris Itoudis, sözlerini şu şekilde noktaladı:“Taraftara teşekkür ediyorum. İsmet’in, Tarık’ın ve tabii Bjelica’nın da bir an önce iyileşmelerini diliyorum.”