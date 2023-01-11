Fenerbahçe Beko başantrenörü Dimitris Itoudis, “Tebrikler için çok teşekkür ederim. Ben oyuncularımı da tebrik etmek istiyorum. İki tarafın da alabileceği bir maçtı, iki tarafa da gidebilecek bir maçtı. Panathinaikos da kazansaydı gerçekten hak etmiş olacaktı. Maçın büyük kısmında da kontrol onlardaydı. Bugün box outlarda ve ribauntlarda şansımız iyi değildi ama buna rağmen 26’dan fazla sayı kaçırmalarına sebep olduk. Ancak hücumlarda bunu sayıya çeviremedik. Ne olursa olsun herkes çok savaştı. Hem oyunda olanlar hem de benchten gelenler, herkes katkıda bulundu. Büyük oynadık ve bir şekilde geri dönmeyi başardık. Maçın sonundaki savunmamızla, hücumumuzla ve aldığımız her şeyle geri dönmeyi başardık. Soyunma odasında konuştuğum şey var, o da bunun bir takım oyunu olduğu ve biz de bugün takım oyunuyla kazandık.” dedi.