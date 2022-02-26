Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında Monaco'ya konuk oldu. Sahadan 92-78'lik skorla mağlup ayrılan Sarı-Lacivertli ekipte başantrenör Aleksandar Djordjevic, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

FB TV’ye açıklamalarda bulunan ﻿﻿﻿Aleksandar Djordjevic, 2. çeyrekte odaklarını kaybettiklerini ve oyun planlarını oynayamadıklarını belirterek, oyun kurucu ve savunmayla ilgili çok ciddi eksikleri olduğunu dile getirdi.

Aleksandar Djordjevic'in açıklamaları şu şekilde:

"İkinci çeyrekte organizasyonumuzu kaybettik. Odağımızı kaybettik ve oyun planımızı uygulayamadık. Diğer çeyreklerde aslında yapmamız gerekenleri yapmıştık. Oyun kurucu ve savunmayla ilgili çok ciddi eksiğimiz var, Henry’nin olmaması. Diğer oyuncularımızın eksikleri tamamlaması ve sorumluluk alması gerekiyor. Rakibin agresifliğiyle başka türlü karşı çıkılamıyor. İki gün sonra Belgrad'da benzer bir maça çıkacağız. O maçta da diğer üç çeyrekte yaptıklarımızı örnek almamız gerekiyor"



