Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 19. hafta (erteleme) maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a konuk oldu. Sahadan 74-69'luk skorla mağlubiyetle ayrılan Sarı-Lacivertli ekipte başantrenör Aleksandar Djordjevic, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

FB TV’ye açıklamalarda bulunan Aleksandar Djordjevic, maçın sonunda gerekli enerjiye sahip olmadıklarını belirterek, hatalar yaptıklarını dile getirdi.

Aleksandar Djordjevic'in açıklamaları şu şekilde:

"Maçı kazanmak için iki tarafında hakkı vardı. Maçın sonunda gerekli enerjiye sahip değildik. Hatalar yaptık. Son dakikalarda 3 top kaybı oldu. Takım her şeyiyle savaştı. De Colo ve Barthel aramıza yeni döndü. Önemli dakikalar aldılar. Tekrar maç formuna girmeleri gerekiyor, o reflekslerin otomatikleşmesi için zamana ihtiyaçları var. Yine yeni bir takım gibi yeni bir gruba adapte oluyoruz. Shayok ve Jan Vesely için bir sonraki maça bakacağız. 3. ve 4. çeyrekte kontrol bizdeydi, bizde olmalıydı. Bazı tecrübesiz anlar ve hatalar oldu. Ribauntlarda daha iyi olabilirdik. Aslında maça da çok iyi başlamadık. Başta fark oldu. İkinci çeyreği de iyi kapatamadık, son saniye üçlüğü savunma zafiyetimizi gösteriyor."







