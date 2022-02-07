Üst üste aldığı galibiyetler sonrası EuroLeague'de çıkışa geçen Fenerbahçe Beko yarın İspanyol temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek. Mücadele öncesi Sarı-Lacivertli ekibin başantrenörü Aleksandar Djordjevic, değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamalara göre Aleksandar Djordjevic, maçın olağanüstü bir fiziksel efor gerektirdiğini dile getirdi ve karşılaşmanın kritik noktalarından birinin ribaundlar olduğunu belirtti.

Aleksandar Djordjevic'in açıklamaları şu şekilde:

"Söyleyecek fazla bir şey yok. En zorlu karşılaşma bizi bekliyor. Bu maç olağanüstü bir fiziksel efor gerektiriyor. Şu anda Euroleague'de lider olan ve fiziksel olarak rakiplerinin tamamına üstünlük sağlayan bir ekiple karşılaşacağız. Bize karşı da bu konuda avantajları olacak. Ancak onların bu özelliğini dezavantaja çevirecek ve onlara bu konuda nasıl çözüm üreteceğimizi bulacak şekilde hazırlanmalıyız. Oyuncularım ilk olarak savunmadan başlayacak şekilde bunu ortaya koymalı. Daha sonra hücumda da topu paylaşarak rakibimize üstünlük sağlayacak noktaları bulabilmeliyiz. Elbette hal Madrid'in çok fazla kaliteli oyuncuya sahip olduğunu biliyoruz. Kısa oyuncuları çok yetenekli ve karar anlarını nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Llull ve Fernandez ya da Causeur, Williams-Goss ve Heurtel gibi kısaların karakteristik özelliklerine hazır olmalıyız. Bu oyuncuların hepsi, takımın diğer parçaları için kolaylıkla opsiyon yaratabilen isimler. Elbette Tavares ve Poirier de çember altında çok büyük tehdit oluşturuyorlar. Pota altında çok büyük bir kapışmaya hazır olmalıyız. Karşılaşmanın kritik noktalarından biri kesinlikle ribaundlar olacak."



