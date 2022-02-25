Turkish Airlines EuroLeague’in 27. hafta karşılaşmasında Fransız temsilcisi AS Monaco’ya konuk olacak olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre çok özel bir maç olacağını belirten Aleksandar Djordjevic, sertliğe ve yüksek tempoya hazır olmaları gereken bir mücadelenin kendilerini beklediğini dile getirdi.

Aleksandar Djordjevic'in açıklamaları şu şekilde:

"Çok özel bir yolculuk ve maç olacak. Sertliğe ve yüksek tempoya hazır olmamız gereken bir karşılaşma bekliyorum. Maçın ritmini kontrol etmeli ve onların fiziksel oyununa cevap verebilmeliyiz. Elbette maçın en önemli anahtarlarından biri ribaundları kontrol edebilmek olacak. Rakibimizde bireysel anlamda çok yetenekli isimler var ve Mike James bunların başında geliyor. Son oynadıkları UNICS Kazan maçında da neler yapabildiğini bir kez daha kanıtladı. Özellikle zor anlarda sorumluluk alıyor ve liderliğiyle ön plana çıkıyor. Savunma performansımızı normalin de üstüne çıkarabilmemiz gerekiyor. Oyuncularımdan bu maçın önemini ve içinde bulunduğumuz durumun anlamını kavrayarak, her zaman olduğu gibi sonuna dek mücadele etmelerini bekliyorum. Bazı oyuncularımız takıma döndü ve idmanların bir kısmına katıldı. Maç gününde hangi isimlerin bize birkaç dakika da olsa katkı sağlayabileceğini göreceğiz. Bu karşılaşmayı kazanabilmek için her oyuncumuzdan gelecek katkı bizim için önemli olacaktır."







