Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 18. hafta (erteleme) maçında lider Real Madrid’i konuk etti. Sahadan, 66-51'lik üstünlük ile ayrılan Sarı-Lacivertli ekipte başantrenör Aleksandar Djordjevic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulunan Aleksandar Djordjevic, çok büyük bir galibiyet aldıklarını belirterek, oyuncularını tebrik etti.

Aleksandar Djordjevic'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu, çok büyük bir galibiyet. Biz, başımızı yukarıda dik tutuyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugünkü savunmaları gördüğüm en iyi savunmaydı belki de. Onları tebrik etmem gerekiyor. Beni mutlu bir antrenör yaptılar. Bence maçın kilidi rotasyonlara, onlara savunma tuzakları yapmaya, ilave çaba göstermeye biz koçların sevdiği gibi. Ama onun haricinde takım halinde oynadık. Belki ikici çeyrekte biraz sayı atamadık, bazı şutlarda acele ettik. Ama iyi iş yaptık. Şimdi biraz dinlenip önümüzdeki işlere bakacağız."



