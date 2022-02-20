Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'le karşı karşıya geldi. Mücadeleden 86-72'lik skorla mağlup ayrılan Sarı-Lacivertli ekipte başantrenör Aleksandar Djordjevic, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre bugün yeterince atletik ve enerjik olmadıklarını söyleyen Aleksandar Djordjevic, Pierria Henry'nin eksikliğini yaşadıklarını söyledi.

Aleksandar Djordjevic'in açıklamaları şu şekilde:

"İlk olarak kazanan takımı tebrik ediyorum. 3 çeyrek iyi eşleştik ama ikinci çeyrekte fark oluşmaya başladı. Rakibimiz yetenekli oyunculardan kurulu, Avrupa’nın en iyi takımlarından bir tanesi. Bugün yeterince atletik ve enerjik değildik. Bu açıdan zayıftık. Yarı final maçında Henry sakatlandı ve onun eksikliğini hissettik. Starks yerini doldurmaya çalıştı ve elinden geleni yaptı. Eksikliği hepimiz gördük. 3. ve 4. çeyrekte iyi olduğumuz anlar oldu. Fark 9-10 sayılara indi ama çok fazla hücum ribaundunu elimizden kaçırdığımız için yetişemedik. Son günlerde çok fazla enerji tüketildi. Şimdi başımız dik, önümüzdeki maçlar için hazırlıklarımıza devam ediyoruz."



