Fenerbahçe Beko-Barcelona Lassa maçının bilet satışı başlıyor

Fenerbahçe Beko'nun Turkish Airlines EuroLeague 26. hafta maçında 15 Mart tarihinde Barcelona Lassa ile oynayacağı maçın bilet satışı 1 Mart Cuma günü başlıyor.

28 Şubat 2019, Perşembe 10:38
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Fenerbahçe Beko-Barcelona Lassa maçının bilet satışı başlıyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın Turkish Airlines EuroLeague 26. hafta maçında 15 Mart Cuma günü 20.45’te Barcelona Lassa ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacağı maçın bilet satışı 1 Mart Cuma günü (yarın) Mobilet üzerinden başlıyor.

Karşılaşmanın biletlerine ilişkin detaylı satış planı şu şekildedir:

1 Mart Cuma: Kongre üyeleri (Limit 3 bilet), Taraftar Kart (Limit 2 bilet), Fenercell kullanıcıları (Limit 2 bilet)

2 Mart Cumartesi: Genel satış

Barcelona Lassa maçı bilet fiyatları (Mobilet hizmet bedeli dahil):

Saha içi A-D-G sırası 1100 TL yemek dahil (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Saha içi B-E-H sıraları 1000 TL yemek dahil

Saha içi C-F-J sıraları 900 TL yemek dahil

346 (Açık Loca): 400 TL yemek dahil

Kat 1 – 300 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Sky Lounge: 250 TL

Kat 2 – 200 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 3 – 150 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 4 – 130 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 5 – 80 TL

Kat 6 – 70 TL

Kat 7 – 60 TL

Öğrenci Tribünü – 30 TL (yalnızca maç günlerinde kimlik ibrazıyla gişeden satış)

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