Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 20. maç döneminde sahasında Barcelona'yı konuk ediyor.

EuroLeague'de 8 galibiyet, 11 mağlubiyet ile 10. sırada yer alan Fenerbahçe, son 3 maçını kazanarak çıkışa geçerken Barcelona ise son 3 maçından mağlubiyetle ayrılmış durumda.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.

Cory Higgins ve Adam Hanga'nın sayılarıyla karşılaşmaya etkili başlayan Barcelona, 6:47 kala 0-11 ile üstün taraftı. Sonrasında Sloukas ve Datome ile dış şut isabetleri bulan temsilcimiz, 2:44 kala skoru 10-17'ye getirdi. Claver ve Mirotic ile yeniden etkinlik sağlayan Barcelona, 14 saniye kala skoru 10-24 yaptı. Derrick Williams'ın basketiyle çeyrek 12-24 sona erdi.

İLK ÇEYREK SONUCU: 12-24

İkinci çeyreğe Kuric ve Delaney'nin üçlükleriyle başlayan Barcelona, 8:24 kala 12-30'luk üstünlüğü yakaladı. Sonrasında kenardan gelen Nunnally ve Vesely ile etkinlik sağlayan temsilcimiz, 4:10 kala skoru 27-33'e getirdi.

Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı hangi kanalda?

20:45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanıyor. Maçı Damir Javor (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa), Ioannis Foufis (Yunanistan) hakem üçlüsü yönetiyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de.

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 529. maçına Barcelona karşısında çıkacak. Sarı Lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 528 karşılaşmada 303 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague'de ise yaptığı 326 maçın 192’sini kazandı, 134’ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Fransız temsilcisi ASVEL’i 14 Ocak Salı günü konuk etti. Ekibimiz, baştan sona önde götürdüğü mücadeleyi 86-64 kazanarak 19. maçında 8. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko’da 5 oyuncu çift haneli sayılarda skor üretirken, en skorer oyuncular 16’şar sayıyla De Colo ve Williams oldu. Kostas Sloukas ise 10 sayı, 10 asist ve 6 ribaund ile 24 verimlilik puanına ulaştı ve karşılaşmanın MVP’si olmaya hak kazandı.

Obradovic’in öğrencileri, ING Basketbol Süper Ligi’ndeki son maçında 11 Ocak Cumartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Sigortam.net İTÜ BB’u konuk etti. Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 94-83 kazanarak 16. maçında 13. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe'de Jan Vesely 21 dakika sahada kalarak 8 sayı, 6 ribaund, 7 asist üretti. Sarı Lacivertli ekibe geçtiğimiz hafta dahil olan James Nunnally ise bu sezon ilk lig maçına çıktı ve 16 sayı buldu. Fenerbahçe Beko’da mücadelenin en skorer oyuncusu 23 sayıyla Melih Mahmutoğlu olurken, Joffrey Lauvergne de 16 sayı ve 9 ribaund ile etkili bir oyun ortaya koydu.