Fenerbahçe Beko-Barcelona (CANLI)
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 6. hafta maçında Barcelona’yı konuk ediyor. Sarı-Lacivertliler iç sahadaki yenilmezlik serisini lider Barça karşısında da sürdürme hedefinde. Ligde 2 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 10. sırada yer alıyor. 5 maçını da kazanan Barcelona ise lider durumda bulunuyor. Karşılaşma ile ilgili detaylar haberimizde... Karşılaşmada ikinci yarı başladı.
Turkish Airlines EuroLeague'de çift maçlı haftada Fenerbahçe Beko açılış maçında İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlıyor. Sarı-Lacivertliler iç sahadaki yenilmezlik serisini lider Barça karşısında da sürdürme hedefinde. Ligde 2 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 10. sırada yer alıyor. Kanarya evinde Kızılyıldız ve Unics Kazan'ı yenmiş, dış sahada ise Panathinaikos, Alba Berlin ve Real Madrid'e kaybetmişti. Sarı-Lacivertliler geçen hafta şampiyonluk adayı Real Madrid'i daplasmanda1 sayı farkla elinden kaçırmıştı. 5 maçını da kazanan Barcelona ise lider durumda bulunuyor.
İLK ÇEYREK SONUCU: Fenerbahçe Beko 20-15 Barcelona
İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe Beko 29-35 Barcelona
3. ÇEYREK BAŞLADI
Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı bu akşam saat 20.45'te başladı ve beIN Sports 3'ten naklen ekranlara geliyor. Karşılaşmayı Robert Lottermoser, Tomislav Hordov, Saso Petek hakem üçlüsü yönetiyor.