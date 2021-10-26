Fenerbahçe Beko-Barcelona (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague'de çift maçlı haftada Fenerbahçe Beko açılış maçında İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlıyor. Sarı-Lacivertliler iç sahadaki yenilmezlik serisini lider Barça karşısında da sürdürme hedefinde. Ligde 2 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 10. sırada yer alıyor. Kanarya evinde Kızılyıldız ve Unics Kazan'ı yenmiş, dış sahada ise Panathinaikos, Alba Berlin ve Real Madrid'e kaybetmişti. Sarı-Lacivertliler geçen hafta şampiyonluk adayı Real Madrid'i daplasmanda1 sayı farkla elinden kaçırmıştı. 5 maçını da kazanan Barcelona ise lider durumda bulunuyor.

İLK ÇEYREK SONUCU: Fenerbahçe Beko 20-15 Barcelona

İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe Beko 29-35 Barcelona

3. ÇEYREK BAŞLADI

Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı bu akşam saat 20.45'te başladı ve beIN Sports 3'ten naklen ekranlara geliyor. Karşılaşmayı Robert Lottermoser, Tomislav Hordov, Saso Petek hakem üçlüsü yönetiyor.