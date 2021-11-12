Fenerbahçe , Turkish Airlines EuroLeague'in 9. haftasında AX Armani Exchange Milano'yu konuk edecek. EuroLeague'de 3 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan Fenerbahçe, averajla 10. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı müsabakalardan 7 galibiyet ve 1 yenilgiyle ayrılan AX Armani Exchange Milan ise liderlik koltuğunda oturuyor. Son olarak CSKA Moskova'yı deplasmanda deviren ve moral depolayan Kanarya, zorlu maçtan galibiyetle ayrılıp seri yakalamayı hedefliyor.

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Fenerbahçe'de bir süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Danilo Barthel ve Dyshawn Pierre takımla idmanlara başladı. İki oyuncunun da durumu maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe Beko-AX Armani Exchange Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam saat 20.45’te başlayacak ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak Fenerbahçe Beko-AX Armani Exchange Milano maçı beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Sasa Pukl, Fernando Rocha, Jakub Zamojski hakem üçlüsü yönetecek.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko – Armani Milano):

Atılan Sayı: 74.6 – 78.0

2 Sayı: %55.4 - %52.0

3 Sayı: %34.6 - %37.0

Serbest atış: %71.7 - %72.9

Ribaund: 33.5 – 34.3

Asist: 18.8 – 17.9

Top çalma: 8.1 – 5.8

Blok: 2.5 – 2.1

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko – Arman Milano):

Yenilen Sayı: 71.0 – 71.0

2 Sayı: %52.7 - %50.5

3 Sayı: %28.3 - %29.2

Serbest atış: %84.8 - %79.6

Ribaund: 34.3 – 34.4

Asist: 15.9 – 12.6

Top çalma: 8.4 – 5.4

Blok: 1.9 – 1.6

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - Armani Milano):

Sayı: Vesely 12.9, De Colo 11.8, Booker 9.3 / Shields 12.5, Hall 10.5, Delaney 10.2

Ribaund: Vesely 6.8, Booker 4.6 / Melli 5.8, Hines 5.3, Mitoglou 4.9

Asist: Henry 4.0, De Colo 3.8 / Rodriguez 4.4, Shields 3.3, Delaney 3.2

Top çalma: Henry 1.8, De Colo 1.4, Vesely 1.3 / Shields 1.0

Verimlilik: Vesely 16.3, De Colo 13.4, Booker 11.4 / Shields 14.0, Melli 13.5, Hines 11.8