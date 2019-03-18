Fenerbahçe Beko, Avrupa’da 500. maçına çıkıyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi’nde yarın sahasında Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI’yle yapacağı mücadeleyle Avrupa kupalarında 500. maçına çıkacak.

İlk kez 1959-1960 sezonunda Avrupa arenasında mücadele etmeye başlayan Fenerbahçe, bugüne dek oynadığı 499 karşılaşmada 289 galibiyet elde etti, 210 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, tarihindeki ilk Avrupa kupası maçını 1959-1960 sezonunda FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda oynadı.

Söz konusu sezonda İsrail’in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşen sarı-lacivertli ekip, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucu iki karşılaşmada da hükmen galibiyetler aldı.

Fenerbahçe, bir sonraki turda ise Bulgar ekibi Akademik’le eşleşti. Avrupa kupalarında 30 Ocak 1960’ta İstanbul’da parkeye çıkan Fenerbahçe, Bulgar rakibine 69-61 yenildi. Sarı-lacivertliler 10 Şubat 1960’taki rövanşı da 70-55 kaybederek elendi.

Sarı-lacivertlilerin, kulvarlarına göre Avrupa kupalarında oynadığı maçlar, galibiyet ve yenilgi sayıları şöyle:

Organizasyon Maç sayısı Galibiyet Yenilgi

THY Avrupa Ligi 297 178 119

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 8 3 5

FIBA Avrupa Ligi 18 9 9

Kupa Galipleri Kupası 6 3 3

Saporta Kupası 52 26 26

Koraç Kupası 64 35 29

Kuzey Avrupa Ligi 14 7 7

FIBA Avrupa Kupası 40 28 12

TOPLAM 499 289 210

- THY Avrupa Ligi’nde 297 maç

Fenerbahçe Beko, uzun yıllardır mücadele ettiği THY Avrupa Ligi’nde bugüne dek 297 maç yaptı.

Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 178 galibiyet alırken, 119 kez de salondan yenilgiyle ayrıldı.

Basketbolda 2001 yılından itibaren oynanan ve kulüpler bazındaki en büyük organizasyon olan Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, ilk kez 2006-2007 sezonunda boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, Ülker ile sponsorluk anlaşması yaparak bu kulvarda A lisansını elde etti.

Fenerbahçe Ülker ismiyle Avrupa Ligi’nde ilk maçını 25 Ekim 2006’da Yunan ekibi Aris’le deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, rakibine 66-58 yenildi.

- Avrupa Ligi’nde Dörtlü Final’in değişmezi oldu

Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi’nde geride kalan 4 sezonda da Dörtlü Final’e kalma başarısı gösterdi.

Bu organizasyonda geride kalan üç sezondur da final oynayan sarı-lacivertliler, 2017’de İstanbul’da düzenlenen Dörtlü Final’de ilk önce İspanya temsilcisi Real Madrid’i sonra da Yunan ekibi Olympiakos’u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti.

- Altın çağ Obradovic’le

Fenerbahçe, Avrupa arenasında altın çağına başantrenör Zeljko Obradovic’in 2013’te göreve gelmesiyle başladı.

Obradovic yönetiminde 6. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, Avrupa’nın en önemli takımlarından biri olmayı başardı.

Sırp başantrenörle Fenerbahçe, önceki 5 sezonun 4’ünde Dörtlü Final oynama başarısı göstermiş ve 2016-2017’de şampiyonluğa ulaşmıştı.

Fenerbahçe, Obradovic yönetiminde çıktığı 179 THY Avrupa Ligi maçında 129 galibiyet elde ederken 50 kez de rakiplerine yenildi.

Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi tarihinde aldığı 178 galibiyetin 129’unu Obradovic yönetiminde elde etti.

- Avrupa kupalarında ilk Dörtlü Final 2005’te

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki ilk Dörtlü Final heyecanını 2004-2005 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda FIBA’nın düzenlediği Avrupa Ligi’nde mücadele eden sarı-lacivertliler, tarihinde ilk kez Dörtlü Final’e yükseldi. İstanbul’da Dörtlü Final’de önce Kiev’e, sonra da Khimki’ye yenilen Fenerbahçe, dördüncülükle yetindi.

AA﻿﻿