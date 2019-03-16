Fenerbahçe Beko avantaj yakaladı

Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya temsilcisi Barcelona Lassa’yı 88-82 yenerek normal sezonu lider bitirme yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 26. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

Lider Fenerbahçe Beko, son çeyrekte gösterdiği performansla sahasında Barcelona Lassa’yı yenerek galibiyet sayısını 22’ye yükseltti. En yakın takipçisi CSKA Moskova’nın sahasında Panathinaikos’a yenilmesiyle, normal sezonun bitimine 4 maç kala Rus ekibiyle arasındaki galibiyet farkını 2’ye yükseltti.

Bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes ise İsrail deplasmanında ilk 4’e girme yolunda çok kritik bir galibiyete imza attı. Maccabi FOX’u 79-71 yenen Ergin Ataman’ın öğrencileri, 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Ligde 5. sıradaki Barcelona Lassa’yla galibiyet farkını 2’ye çıkaran lacivert-beyazlılar, ilk 4’te yer alıp play-off’larda saha ve seyirci avantajını yakalama adına da büyük bir adım attı.

Darüşşafaka Tekfen ise İspanya deplasmanında Herbalife Gran Canaria’ya 84-64 yenilerek üst üste 6, toplamda da 23. yenilgisini yaşadı. Yeşil-siyahlıların bu yenilgiyle 16. ve son sırada kaldı.

- Sonuçlar

Khimki (Rusya) - Real Madrid (İspanya): 75-100

Zalgiris (Litvanya) - Bayern Münih (Almanya): 85-79

Maccabi FOX (İsrail) - Anadolu Efes: 71-79

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Olympiacos (Yunanistan): 66-57

Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Darüşşafaka Tekfen: 84-64

CSKA Moskova (Rusya) - Panathinaikos (Yunanistan): 77-78

Fenerbahçe Beko - Barcelona Lassa (İspanya): 88-82

Baskonia (İspanya) - Buducnost VOLI (Karadağ): 82-62

- Puan durumu:

Takımlar O G M AS YS Av. P

1. Fenerbahçe Beko 26 22 4 2178 1935 243 48

2. CSKA Moskova 26 20 6 2278 2101 177 46

3. Real Madrid 26 20 6 2250 2001 249 46

4. Anadolu Efes 26 17 9 2190 2055 135 43

5. Barcelona Lassa 26 15 11 2016 1988 28 41

6. Baskonia 26 14 12 2123 2046 77 40

7. AX Armani Exchange Olimpia Milan 26 14 12 2244 2208 36 40

8. Olympiakos 26 13 13 2003 1996 7 39

9. Panathinaikos 26 13 13 2055 2051 4 39

10. Maccabi FOX 26 12 14 2052 2057 -5 38

11. Bayern Münih 26 12 14 2035 2075 -40 38

12. Zalgiris 26 11 15 2016 2019 -4 37

13. Khimki 26 9 17 2031 2119 -88 35

14. Herbalife Gran Canaria 26 7 19 2031 2282 -251 33

15. Buducnost VOLI 26 6 20 1929 2201 -272 32

16. Darüşşafaka Tekfen 26 3 23 1914 2211 -297 29

AA