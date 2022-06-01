Turkish Airlines EuroLeague'de geçtiğimiz sezon istediği performansı sergileyemeyen ve Play-off dışında kalan Fenerbahçe Beko, kaddrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.

BasketNews'te yer alan habere göre Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi ASVEL'de forma giyen Elie Okobo ile görüşmelerde bulunuyor.

Talipleri fazla

EuroLeague ekiplerinin 24 yaşındaki Franszı guard ile ilgilendikleri belirtilirken, basketbolcunun NBA 'e dönme niyetinin olduğu ancak bu konuda herhangi bir netlik bulunmaması nedeniyle Fenerbahçe'nin ilgisinin fikrini değiştirebileceğinin altı çizildi.

Fenerbahçe potasına 23 sayı

2018 NBA Draftı'nın 31. sırasından seçilen Okobo, aynı zamanda kariyerinin en skorer maçlarından birine de Ülker Sports Arena'da Fenerbahçe'ye karşı kaydetti. Fransız basketbolcu, 1 Şubat tarihinde oynanan maçta Fenerbahçe'nin potasına 23 sayı bırakmıştı.

Okobo, bu sezon EuroLeague'de 14.5 sayı, 2.8 ribaund ve 3.9 asistlik ortalamalar ile mücadele etmişti.

Dimitris Itoudis iddiaları

Haberin detaylarına göre şu anda CSKA Moskova'yı çalıştıran başantrenör Dimitris Itoudis'in Sarı-Lacivertli ekibin başına geçmesi beklendiği ve takımın guard rotasyonunda önemli kararlar vermesi gerektiği aktarılanlar arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcusu Nando De Colo'nun sözleşmesi biterken, geçen yaz Sarı-Lacivertli ekibe 1+1 yıllık anlaşma ile katılan Pierria Henry'nin bu sezon da takımda kalması bekleniyor.



