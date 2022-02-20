Covid-19 pandemisi nedeniyle 2021 yılında oynanmayan Türkiye Kupası'nda şampiyon, 1 yıllık aranın ardından yeniden belli olacak. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. Son şampiyon unvanıyla çıkacak olan Kanarya tarihteki 8. Türkiye Kupası zaferi, 2019'un finalisti Anadolu Efes ise 12. Türkiye Kupası şampiyonluğu için mücadele edecek. Kupa sürecinde Kanarya, çeyrek finalde Tofaş'ı (93- 88), yarı finalde de Galatasaray 'ı (64-49) yenerken, Efes de sırasıyla Pınar Karşıyaka’yı (87-64) ve Darüşşafaka'yı (96-71) yendi.

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanada? Fenerbahçe - Efes maçı hangi kanalda?

Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı bugün saat 17.00'de başlayacak ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Bu sezon üç kez karşılaştılar

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi ilk yarı karşılaşmasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda 18 Ekim Pazartesi günü konuk ettiği Anadolu Efes'i 90-68 yendi. Fenerbahçe Beko’da Devin Booker 17, Tarık Biberovic 15 sayı üretirken, Anadolu Efes’te ise Rodrigue Beaubois 17, Erten Gazi 14, Tibor Pleiss 11 sayı buldu. Ligin ikinci yarısında 30 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ise Anadolu Efes 91-71 kazandı. Bu mücadelede Pierria Henry 24, Marko Guduric 21 sayı bulurken; Anadolu Efes’te ise Vasilije Micic 26, Rodrigue Beaubois 14 sayı üretti.

İki takımın bu sezon EuroLeague’de 25 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmasında gülen taraf 84-89 ile deplasman ekibi oldu. Fenerbahçe Beko’da Marial Shayok 18, Nando De Colo 14, Jan Vesely 13 sayı bulurken; Anadolu Efes’te ise Shane Larkin 25, Tibor Pleiss 17, Vasilije Micic 14 sayı kaydetti.

Pierria Henry maçta yok

Kritik maç öncesi Fenerbahçe Beko'da sakatlık şoku yaşandı. De Colo ve Vesely gibi isimlerin yokluğunda dar rotasyonla mücadele eden Sarı-Lacivertliler, sol dizinden sakatlanan Pierria Henry'de iç yan bağ hasarı tespit edildiği ve 3 haftalık tedavi sürecine başlandığı açıklandı.

Fenerbahçe Beko

Metecan

Şehmus

İsmet

Ekrem

Melih

Tarık

Pierre

Guduric

Floyd

Booker

Polonara

Ahmet

Anadolu Efes

Larkin

Beaubois

Yiğitcan

Doğuş

Bryant

Ömer Can

Erten

Egemen

Moerman

Buğrahan

Pleiss

Micic