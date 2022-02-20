Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Türkiye Kupası finali (CANLI)

Covid-19 pandemisi nedeniyle 2021 yılında oynanmayan Türkiye Kupası'nda şampiyon, 1 yıllık aranın ardından yeniden belli oluyor. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşıyorlar. Son şampiyon unvanıyla çıkacak olan Kanarya tarihteki 8. Türkiye Kupası zaferi, 2019'un finalisti Anadolu Efes ise 12. Türkiye Kupası şampiyonluğu için mücadele ediyorlar. Kupa sürecinde Kanarya; çeyrek finalde Tofaş'ı (93- 88), yarı finalde de Galatasaray 'ı (64-49) yenerken Efes de sırasıyla Pınar Karşıyaka’yı (87-64) ve Darüşşafaka'yı (96-71) yendi.

CANLI ANLATIM

Karşılaşmaya özellikle alçak postta Dyshawn Pierre - Krunoslav Simon eşleşmesini kullanarak iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 5:25 kala 8-3'lük üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Adrien Moerman ve Vasilije ile üst üste üçlük isabetleri bulan Anadolu Efes, 4:24 kala 8-9 öne geçmeyi başardı. İlerleyen bölümde iki takım da etkili savunmalara karşı skor üretmekte zorlanırken Fenerbahçe Beko, 1:30 kala Şehmus Hazer'in basketiyle 14-11'lik üstünlüğü elde etti. Micic'in basket faul pozisyonunu değerlendirmesi ile Anadolu Efes, 1:11 kala 14-14'ü yakaladı. Anadolu Efes, 21 saniye kala gelen Adrien Moerman'ın basketiyle de ilk çeyreği 14-16 önde tamamladı.

İlk çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 14-16 Anadolu Efes

İkinci çeyreğe pota altındaki isimlerini etkili kullanarak başlayan Anadolu Efes; Tibor Pleiss ve Adrien Moerman'ın sayılarıyla 8:27 kala skoru 14-20'ye getirdi. 7:50 kala Anadolu Efes'te Tibor Pleiss'ın üç sayılık isabeti sonrası 14-23 ile maçtaki en büyük fark yakalandı ve Fenerbahçe Beko'da koç Aleksandar Djordjevic, mola almak durumunda kaldı. Fenerbahçe'ye sayı izni vermeyen Anadolu Efes'te yine Tibor Pleiss, pota altından bulduğu basketle 6:25 kala skoru 14-25'e getirdi. Fenerbahçe Beko'nun ikinci çeyrekteki ilk sayıları 6:04 kala Marko Guduric'in üç sayılık isabeti ile geldi ve sonrasında Melih Mahmutoğlu'nun da sayısıyla 5:13 kala skor 19-25 oldu.

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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanada? Fenerbahçe - Efes maçı hangi kanalda?

Tofaş Spor Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı bugün saat 17.00'de başladı ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde.

Bu sezon üç kez karşılaştılar

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi ilk yarı karşılaşmasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda 18 Ekim Pazartesi günü konuk ettiği Anadolu Efes'i 90-68 yendi. Fenerbahçe Beko’da Devin Booker 17, Tarık Biberovic 15 sayı üretirken, Anadolu Efes’te ise Rodrigue Beaubois 17, Erten Gazi 14, Tibor Pleiss 11 sayı buldu. Ligin ikinci yarısında 30 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ise Anadolu Efes 91-71 kazandı. Bu mücadelede Pierria Henry 24, Marko Guduric 21 sayı bulurken; Anadolu Efes’te ise Vasilije Micic 26, Rodrigue Beaubois 14 sayı üretti.

İki takımın bu sezon EuroLeague’de 25 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmasında gülen taraf 84-89 ile deplasman ekibi oldu. Fenerbahçe Beko’da Marial Shayok 18, Nando De Colo 14, Jan Vesely 13 sayı bulurken; Anadolu Efes’te ise Shane Larkin 25, Tibor Pleiss 17, Vasilije Micic 14 sayı kaydetti.

Pierria Henry maçta yok

Kritik maç öncesi Fenerbahçe Beko'da sakatlık şoku yaşandı. De Colo ve Vesely gibi isimlerin yokluğunda dar rotasyonla mücadele eden Sarı-Lacivertliler, sol dizinden sakatlanan Pierria Henry'de iç yan bağ hasarı tespit edildiği ve 3 haftalık tedavi sürecine başlandığı açıklanmıştı.

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