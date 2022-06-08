Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk etti. Normal sezonu lider bitiren ve saha avantajını eline alan Fenerbahçe, İki yıldır ligde ve EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan Anadaolu Efes'in karşı karşıya geldiği ve büyük heyecana sahne olan maçtan Sarı-Lacivertli ekip 85-76'lık skorla galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

Üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride ikinci karşılaşma 9 Haziran Perşembe yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamaya göre 2. maçın tüm biletleri satıldı ve maç kapalı gişe oynanacak.

Play-Off final serisinin programı

Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maça Fenerbahçe'nin ev sahipliği yaptığı final serisinin programı şöyle:

2. Maç - 9 Haziran Perşembe

20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)

3. Maç - 11 Haziran Cumartesi

19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)







