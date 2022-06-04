ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi sona erdi. Darüşşafaka'ya 3-1'lik üstünlük kuran Aleksandar Djordjevic'li Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef engelini 3-1 aşmayı başaran Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, finalde şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Son 2 yılın lig ve EuroLeague şampiyonu olan Efes, kupaya uzanmayı ve muhteşem serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Son şampiyonluğu 2017-18 sezonunda kazanan Fenerbahçe ise hasrete son vermek için seriye başlayacak.

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Play-Off final serisi ne zaman?

5 maç üzerinden oynanacak final serisinde, 3 maç kazanan takım sezonu şampiyonlukla tamamlayacak. Ev sahibi avantajının Fenerbahçe'de olduğu seride ilk maç 7 Haziran Salı akşamı Ataşehir’de oynanacak.

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Seride ilk maç 7 Haziran Salı günü saat 20.00'de, ikinci maç ise 9 Haziran Perşembe günü ise saat 20.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. 3. maça ise 11 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Karşılaşmaların Tivibu Spor ile TRT Spor kanallarından naklen yayınlanması bekleniyor.

Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i ağırlayacağı ING Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi ilk iki maçının biletlerinin genel satışı 3 Haziran Cuma günü başladı.

Bilet fiyatları:

Saha içi A-D-G sıraları 1250 TL Yemek dahil

Saha içi B-E-H sıraları 850 TL yemek dahil

Saha içi C-F-J sıraları 750 TL yemek dahil

Localar: 400 TL

346 (Açık Loca): 350 TL yemek dahil

Kat 1 – 250 TL

Sky Lounge - 200 TL

Kat 2 – 175 TL

Kat 3 – 125 TL

Kat 4 – 100 TL

Kat 5 – 70 TL

Kat 6 – 60 TL

Kat 7 –50 TL

Öğrenci tribünü – 25 TL

Paket satış bilet fiyatları:

Saha içi A-D-G sıraları 2250 TL yemek dahil

Saha içi B-E-H sıraları 1530 TL yemek dahil

Saha içi C-F-J sıraları 1350 TL yemek dahil

Localar: 720 TL

346 (Açık Loca): 630 TL yemek dahil

Kat 1 – 450 TL

Sky Lounge 360 TL

Kat 2 – 315 TL

Kat 3 – 225 TL

Kat 4 – 180 TL

Kat 5 – 126 TL

Kat 6 – 108 TL

Kat 7 – 90 TL

Öğrenci tribünü – 45 TL