Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Play-Off final serisi ne zaman? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
ING Basketbol Süper Lig'de Play-Off yarı final serisi sona erdi. Darüşşafaka'ya 3-1'lik üstünlük kuran Fenerbahçe Beko ile nefes kesen seride Galatasaray Nef'i 3-2 ile geçen Anadolu Efes, şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Saha avantajı, normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe'de olacak. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Play-Off final serisi ne zaman? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi sona erdi. Darüşşafaka'ya 3-1'lik üstünlük kuran Aleksandar Djordjevic'li Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef engelini 3-1 aşmayı başaran Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, finalde şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Son 2 yılın lig ve EuroLeague şampiyonu olan Efes, kupaya uzanmayı ve muhteşem serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Son şampiyonluğu 2017-18 sezonunda kazanan Fenerbahçe ise hasrete son vermek için seriye başlayacak.
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Play-Off final serisi ne zaman?
5 maç üzerinden oynanacak final serisinde, 3 maç kazanan takım sezonu şampiyonlukla tamamlayacak. Ev sahibi avantajının Fenerbahçe'de olduğu seride ilk maç 7 Haziran Salı akşamı Ataşehir’de oynanacak.
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Seride ilk maç 7 Haziran Salı günü saat 20.00'de, ikinci maç ise 9 Haziran Perşembe günü ise saat 20.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. 3. maça ise 11 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Karşılaşmaların Tivibu Spor ile TRT Spor kanallarından naklen yayınlanması bekleniyor.
Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i ağırlayacağı ING Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi ilk iki maçının biletlerinin genel satışı 3 Haziran Cuma günü başladı.
Bilet fiyatları:
Saha içi A-D-G sıraları 1250 TL Yemek dahil
Saha içi B-E-H sıraları 850 TL yemek dahil
Saha içi C-F-J sıraları 750 TL yemek dahil
Localar: 400 TL
346 (Açık Loca): 350 TL yemek dahil
Kat 1 – 250 TL
Sky Lounge - 200 TL
Kat 2 – 175 TL
Kat 3 – 125 TL
Kat 4 – 100 TL
Kat 5 – 70 TL
Kat 6 – 60 TL
Kat 7 –50 TL
Öğrenci tribünü – 25 TL
Paket satış bilet fiyatları:
Saha içi A-D-G sıraları 2250 TL yemek dahil
Saha içi B-E-H sıraları 1530 TL yemek dahil
Saha içi C-F-J sıraları 1350 TL yemek dahil
Localar: 720 TL
346 (Açık Loca): 630 TL yemek dahil
Kat 1 – 450 TL
Sky Lounge 360 TL
Kat 2 – 315 TL
Kat 3 – 225 TL
Kat 4 – 180 TL
Kat 5 – 126 TL
Kat 6 – 108 TL
Kat 7 – 90 TL
Öğrenci tribünü – 45 TL