Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının bilet satışı sürüyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın Turkish Airlines EuroLeague 24. hafta maçında 28 Şubat Perşembe günü 20:45’te Anadolu Efes ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacağı maçın bilet satışı Mobilet üzerinden sürüyor.
Anadolu Efes maçı bilet fiyatları (Mobilet hizmet bedeli dahil):
Saha içi A-D-G sırası 1000 TL yemek dahil (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Saha içi B-E-H sıraları 950 TL yemek dahil
Saha içi C-F-J sıraları 900 TL yemek dahil
346 (Açık Loca): 330 TL yemek dahil
Kat 1 – 240 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Sky Lounge: 195 TL
Kat 2 – 150 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Kat 3 – 125 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Kat 4 – 100 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Kat 5 – 70 TL
Kat 6 – 60 TL
Kat 7 – 50 TL
Öğrenci Tribünü – 25 TL (yalnızca maç günlerinde kimlik ibrazıyla gişeden satış)