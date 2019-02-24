Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının bilet satışı sürüyor

Fenerbahçe Beko'nun, THY EuroLeague 24. hafta maçında 28 Şubat tarihinde Anadolu Efes ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacağı maçın bilet satışı sürüyor.

24 Şubat 2019, Pazar 16:23
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Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının bilet satışı sürüyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın Turkish Airlines EuroLeague 24. hafta maçında 28 Şubat Perşembe günü 20:45’te Anadolu Efes ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacağı maçın bilet satışı Mobilet üzerinden sürüyor.

Anadolu Efes maçı bilet fiyatları (Mobilet hizmet bedeli dahil):

Saha içi A-D-G sırası 1000 TL yemek dahil (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Saha içi B-E-H sıraları 950 TL yemek dahil

Saha içi C-F-J sıraları 900 TL yemek dahil

346 (Açık Loca): 330 TL yemek dahil

Kat 1 – 240 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Sky Lounge: 195 TL

Kat 2 – 150 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 3 – 125 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 4 – 100 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 5 – 70 TL

Kat 6 – 60 TL

Kat 7 – 50 TL

Öğrenci Tribünü – 25 TL (yalnızca maç günlerinde kimlik ibrazıyla gişeden satış)

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