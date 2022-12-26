Türkiye Süper Ligi'nin Süper Ligi'nin 12. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Bu sezon takımın başına başarılı Yunan çalıştırıcı Dimitrios Itoudis'i getiren ve müthiş bir başlangıç yapan Sarı-Lacivertliler son haftalarda hem Türkiye Ligi hem de Euroleague'de üst üste toplam 5 mağlubiyet aldı. Takımda yaşanan sakatlıklar ve kadro rotasyonun daralması da bu yenilgilerindeki önemli nedenlerden biriydi.Coach Ergin Ataman yönetiminde son 2 yılın EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes ise; Larkin'in sakatlığı ve takımın tam ritminini bulamaması nedeniyle özellikle EuroLeague'de beklentilerin altında bir başlangıç yaptı. Kasım fikstürde ise üst üste galibiyetler alarak Play-Off sınırına girmeyi başardı.

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bu akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı beIN Sports 5'ten naklen yayınlanacak. Aytuğ Ekti, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

EuroLeague'de Fenerbahçe kazanmıştı

Fenerbahçe ve Anadolu Efes ilk kozlarını -yabancı sınırının olmadığı EuroLeague'de ortaya koymuştu. 5. haftadaki maçta Itouidis'in öğrencileri, Lacivert-Beyazlılar'ı konuk etmiş ve henüz ritmini bulamayan coach Ataman'ın öğrencilerini 88-79 mağlup etmişti. İki takım bugün ligde karşı karşıya gelecek. EuroLeague'in 5. haftasından bu yana kadrolarda değişimler yaşandı. Sakatlıklar iki takımın da elini kolunu bağlarken, kadroya takviyeler de gerçekleşti. Türkiye Ligi'nde 10.haftaya kadar namağlup lider durumunda bulunan Fenerbahçe, Türk Telekom'a kaybetti hem ilk firesini verdi hem de zirvedeki yerini yitirdi. 11 maçta 9 galibiyet alan Kanarya 20 puanla 2. sırada yer alıyor. Efes ise Süper Lig 'de bu sezon 11 maçta 8 galibiyet elde etti ve 19 puanla 3. sırada bulunuyor.

Takım İstatistikleri (Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes):

Toplam sayı: 84.45 – 90.00

2 sayı: %57.07 - %57.11

3 sayı: %36.01 - %42.62

Serbest atış: %73.4 - %79.79

Ribaund: 31.18 – 32.09

Asist: 19.27 – 20.73

Top çalma: 6.36 – 5.27

Top kaybı: 10.36 – 10.09

Blok: 1.18 – 3.73

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes):

Sayı: Johnathan Motley 15.11 – Rodrigue Beaubois 19.00

Ribaund: Tonye Jekiri 7.33 – Ante Zizic 9.20

Asist: Nick Calathes 6.60 – Vasilije Micic 5.30

Top çalma: Marko Guduric 1.20 – Bryant Dunston 1.50

Blok: Johnathan Motley 0.44 – Rodrigue Beaubois 1.67