Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Son 2 yılın EuroLeague ve Süper Lig şampiyonu Anadolu Efes ile normal sezonun lideri Fenerbahçe Beko'yu karşı karşıya getiren finalin 2. maçı yine Ülker Spor Salonu'nda oynanacak. Seriye galibiyetle başlayan Kanarya, evinde kazanıp 3. maça büyük bir avantajla çıkmak istiyor. Micic'in kadroda yer alması beklenen Efes ise eşitliği yakalamayı ve saha avantajını kapmayı amaçlıyor. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve karşılaşma öncesi detaylar haberimizde.
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi 2. maçında Anadolu Efes'i ağırlayacak. Kanarya, 7 Haziran Salı günü oynanan serinin ilk maçını 85-76 kazanarak 1-0 öne geçti. Sarı-Lacivertliler aynı performansını ortaya koyarak kazanmayı ve 3. maça büyük bir avantajla çıkmayı amaçlıyor. Micic'in kadroda yer alması beklenen Efes ise eşitliği yakalamayı ve saha avantajını kapmayı amaçlıyor. Üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride 3. karşılaşma ise 11 Haziran Cumartesi günü 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçını Mehmet Keseratar, Erşan Kartal, Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve Tivibu Spor 2 ile TRT Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Fenerbahçe finale nasıl geldi?
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 30 maçta 24 galibiyetle ilk sırada bitirdi. Sarı Lacivertliler, Play-Off turunda çeyrek finali Frutti Extra Bursaspor’a karşı 2-1, yarı finali ise Darüşşafaka’ya karşı 3-1 ile geçerek final vizesi aldı.
Anadolu Efes finale nasıl geldi?
Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu 23 galibiyet ve 7 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Lacivert Beyazlılar, Play-Off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka’yı 2-1, yarı finalde ise Galatasaray Nef’i 3-2 geçerek finale yükseldi.
Play-Off final serisinin programı
Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maça Fenerbahçe'nin ev sahipliği yaptığı final serisinin programı şöyle:
1. Maç - 7 Haziran Salı
20.00 Fenerbahçe Beko 85-76 Anadolu Efes (Ülker)
2. Maç - 9 Haziran Perşembe
20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)
3. Maç - 11 Haziran Cumartesi
19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
(Gerekirse) 4. Maç - 13 Haziran Pazartesi
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
(Gerekirse) 5. Maç: 15 Haziran Çarşamba
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
Bu sezonki maçları:
Turkish Airlines EuroLeague:
Fenerbahçe Beko 84-89 Anadolu Efes
Anadolu Efes 84-79 Fenerbahçe Beko
ING Basketbol Süper Ligi:
Fenerbahçe Beko 90-68 Anadolu Efes
Anadolu Efes 91-71 Fenerbahçe Beko
Türkiye Kupası Finali:
Fenerbahçe Beko 82-86 Anadolu Efes