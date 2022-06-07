Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i edecek. Normal sezonu lider bitiren ve saha avantajını eline alan Fenerbahçe, evinde kazanıp seriye galibiyetle başlamak istiyor. İki yıldır ligde ve EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan Efes ise zorlu deplasmanda kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride ikinci karşılaşma 9 Haziran Perşembe yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak, Tivibu Spor 2 ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Aytuğ Ekti, Mehmet Şahin, Can Mavisu hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe finale nasıl geldi?

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 30 maçta 24 galibiyetle ilk sırada bitirdi. Sarı Lacivertliler, Play-Off turunda çeyrek finali Frutti Extra Bursaspor’a karşı 2-1, yarı finali ise Darüşşafaka’ya karşı 3-1 ile geçerek final vizesi aldı.

Anadolu Efes finale nasıl geldi?

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu 23 galibiyet ve 7 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Lacivert Beyazlılar, Play-Off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka’yı 2-1, yarı finalde ise Galatasaray Nef’i 3-2 geçerek finale yükseldi.

Play-Off final serisinin programı

Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maça Fenerbahçe'nin ev sahipliği yapacağı final serisinin programı şöyle:

1. Maç - 7 Haziran Salı

20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)

2. Maç - 9 Haziran Perşembe

20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)

3. Maç - 11 Haziran Cumartesi

19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

Bu sezonki maçları:

Turkish Airlines EuroLeague:

Fenerbahçe Beko 84-89 Anadolu Efes

Anadolu Efes 84-79 Fenerbahçe Beko

ING Basketbol Süper Ligi:

Fenerbahçe Beko 90-68 Anadolu Efes

Anadolu Efes 91-71 Fenerbahçe Beko

Türkiye Kupası Finali:

Fenerbahçe Beko 82-86 Anadolu Efes