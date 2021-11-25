Turkish Airlines EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, karşı karşıya gelecek. Türk derbisi öncesi Efes, 5 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile 10., Fenerbahçe ise 3 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 15. sırada yer alıyor. Kötü başladığı sezonda toparlanmayı başaran Efes, 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Ergin Ataman'ın öğrencileri, 4'te 4 için sahaya çıkacak. Aleksandar Djordjevic yönetimindeki Kanarya ise 3 maçlık galibiyet hasretine derbide son vermeye çalışacak.

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak ve saat 20.45’te başlayacak olan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçını Miguel Angel Perez, Sreten Radovic, Saso Petek hakem üçlüsü yönetecek. beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu maçlarında görev yapacak Metecan Birsen ve Şehmus Hazer'in olmadığı Fenerbahçe'de Danilo Barthel'in de dizindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyeceği açıklandı. Baldır sakatlığı yaşayan ve tedavisi süren Dyshawn Pierre'in durumuna ise maç gününde karar verileceği aktarıldı. Efes'te ise sol dizinden sakatlık yaşayan ve geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Doğuş Balbay, maç kadrosunda yer almayacak.

Aleksandar Djordjevic: Maçın kazananını küçük detaylar belirleyecektir

Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Aleksandar Djordjevic, açıklamalarda bulundu.

Maçın kazananını küçük detayların belirleyeceğine değinen Aleksandar Djordjevic, “Bu maça yaklaşırken kadro anlamında belirli sorunlar yaşıyoruz. Danilo Barthel ve Dyshawn Pierre’nin uzun süredir sakatlık sorunları var. Aynı zamanda eleme maçları nedeniyle Milli Takım ’da olan oyuncularımız bulunuyor. Bunların üstesinden gelebilmek için bu maça savaşçı ruhumuz ve ekstra enerjimizle çıkmalıyız. Elbette bu noktada taraftarlarımızın desteği de bize çok yardımcı olacak. Anadolu Efes tam kadroya kavuştu ve son maçlarda çok iyi bir form durumu yakaladılar; onların ne kadar kaliteli bir ekip olduğunu vurgulamaya gerek yok. Ama Beşiktaş ’a karşı elde ettiğimiz önemli derbi galibiyetinin ardından biz de aynı enerjiyi parkeye yansıtabilir ve kazanmak için gerekli hamleleri yapabiliriz. Rakibimizin yaratıcı ve topa yön verebilen oyuncularını durdurarak geçiş hücumlarını engellemeli, aynı zamanda hücum ribauntlarını sınırlamalıyız. Ancak sadece bunlar değil, maçın kazananını küçük detaylar da belirleyecektir” dedi.

Ergin Ataman: Derbi maçlar her zaman zordur

Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman karşılaşma öncesi görüşlerini açıkladı. Anadolu Efes'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Ergin Ataman, derbi maçlarının her zaman zor olduğunu belirtti ve temposu yüksek bir maç beklediğini dile getirdi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Derbi maçlar her zaman zordur. Fenerbahçe Beko, özellikle sezon başında oynadığı maçlarda, Moskova deplasmanındaki önemli galibiyet ile iyi bir takım olduğunu gösterdi. Son haftalarda aldıkları sonuçlar bence ölçü değil. Biz sezona kötü başladık. Son haftalarda bir toparlanmaya girdik. Yarın temposu yüksek bir maç bekliyoruz. Fenerbahçe Beko’nun Nando de Colo, Jan Vesely ve Marko Guduric gibi star oyuncuları var. Bu oyuncuları mutlaka durdurmamız gerekiyor. Maçı kazanmak için hücumda da kendi oyun sistemimizi kabul ettirmemiz gerekiyor."

Melih Mahmutoğlu: Bizi üst sıralara taşıyacak seriyi başlatmak istiyoruz

Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, açıklamalarda bulundu.

Bu maçtan galibiyetle ayrılarak kendilerini üst sıralara taşıyacak seriyi başlatmak istediklerini belirten Melih Mahmutoğlu, "EuroLeague’de geride kalan çift maç haftasında istediğimiz sonuçları alamadık. Hafta sonunda ligimizde kazandığımız önemli bir derbi var ve artık EuroLeague’de de maçlar kazanarak istediğimiz yerlere gelmemiz gerektiğini biliyoruz. Anadolu Efes iyi bir takım. Her pozisyonda çok yetenekli isimleri var. Onlar da sezona iyi giriş yapamadı ancak geçtiğimiz hafta ikide iki yaparak buraya geliyorlar. Özellikle Beaubois ve Micic çok formda, Simon’un da dahil olmasıyla formunu arttıran bir rakip karşımızda olacak. Zor bir maç olacak ancak taraftarımızın önünde oynayacak olmak bizim için önemli bir avantaj. Biz kendi oyunumuza odaklanacak ve 40 dakika boyunca mücadele edeceğiz. Bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak bizi üst sıralara taşıyacak seriyi başlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Vasilije Micic: Her karşılaşmada oyunumuzu geliştirmeye gayret ediyoruz

Zorlu mücadele öncesi öncesi Anadolu Efes'in başarılı basketbolcusu Vasilije Micic açıklamalarda bulundu. Anadolu Efes'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Micic, her karşılaşmada oyunlarını geliştirmeye gayret ettiklerini belirtti ve maçta iyi bir mücadele olacağının altını çizdi.

Vasilije Micic'in açıklamaları şu şekilde:

"Derbi maçına çıkıyoruz. Oynadığımız her maçta daha iyi oynamaya çalışıyoruz. Her karşılaşmada ritmimizi bulmaya ve oyunumuzu geliştirmeye gayret ediyoruz. Rakibimiz son dönemde aldığı mağlubiyetlerin ardından bu karşılaşmaya çok motive bir şekilde çıkacaktır. Ritmimizi korumaya çalışacağız. İyi bir mücadele olacak."