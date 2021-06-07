ING Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i ağırlayacak. Seride Anadolu Efes’in 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Efes, sahasında oynadığı ilk 2 maçı 111-71 ve 95-73 kazandı. Bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Anadolu Efes, Fenerbahçe'ye üstünlük kurması halinde seriyi 3-0 kazanacak ve Basketbol Süper Ligi’nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu olacak.

İlk 2 müsabakada istediği performansı sergilemeyen Fenerbahçe Beko ise seride durumu 2-1’e getirmek için mücadele edecek. Sarı Lacivertli takımın galip gelmesi durumunda final serisinde 4. maç yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. 4. maçın programı Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanacak.

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı bu akşam saat 19:30’da başlayacak ve Tivibuspor 2 ile TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Singleton ile Melih Mahmutoğlu’na para cezası

TBF Disiplin Kurulu, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında aralarında gerginlik yaşanan Anadolu Efes oyuncusu Christopher Singleton ile Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu’na para cezası verdi.

TBF’den yapılan açıklamada, disiplin kurulunun, karşılaşmada yaşadıkları gerginlik sonucunda diskalifiye edilen iki oyuncuya da 20’şer bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Karşılaşmada diskalifiye edilen Fenerbahçe Beko’nun oyuncuları Alex Perez, Ahmet Düverioğlu ve Yiğit Onan ile görevlileri Cenk Renda, Radovan Trifunovic, İlker Belgutay ve Ahmet Kulduk’a ihtar cezası veren kurulun, Anadolu Efes’e 7 bin 500 lira para cezası uyguladığı da aktarıldı.