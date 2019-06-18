Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 6. kez karşı karşıya gelecek. Seride 3-2 önde olan Lacivert-Beyazlılar, şampiyonluk, Kanarya ise durumu 3-3’e getirmek adına Ülker Salonu’na çıkacak. Ergin Ataman’ın öğrencileri kazanırsa 9 sezonluk şampiyonluk hasretini dindirecek ve tarihinde 14. kez şampiyon olacak. Öte yandan Lacivert-Beyazlılar, zafere uzanırsa Fenerbahçe’nin ligdeki 3 yıllık hegemonyası da sona erecek. Karşılaşmayı Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Sinan İşgüder hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

19 Haziran Çarşamba günü saat 20.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele Trt Spor ve Tivibu Spor ortak yayınıyla ekranlara gelecek.

Obra’dan sonra...

Başantrenörlüğe Zeljko Obradovic’in getirilmesinin ardından hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar elde eden Kanarya’nın kazanması durumunda ise şampiyon son maçta belli olacak. Seri 3-3’e gelirse final karşılaşması 21 Haziran Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

Final serisinde alınan sonuçlar şu şekilde:

1. Maç: Anadolu Efes 56-73 Fenerbahçe Beko

2. Maç: Anadolu Efes 101-93 Fenerbahçe Beko

3. Maç: Fenerbahçe Beko 57-74 Anadolu Efes

4. Maç: Fenerbahçe Beko 82-73 Anadolu Efes

5. Maç: Anadolu Efes 86-76 Fenerbahçe Beko

Play-off final serisinde dört galibiyet alan takım şampiyonluğa ulaşacak. Eşleşmenin maç programı şöyle:

6. Maç: 19 Haziran Çarşamba (20.00) – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

7. Maç: 21 Haziran Cuma (20.00 – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Takım İstatistikleri (Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes):

Atılan sayı: 85.71 – 87.03

Ribaund: 32.18 – 38.05

Asist: 20.03 – 22.37

Top çalma: 7.08 – 6.74

Blok: 1.77 – 2.71

Top kaybı: 11.82 – 10.97

Faul: 18.69 – 17.32

2 sayı yüzdesi: %61.9 - %56.4

3 sayı yüzdesi: %40.6 - %38.0

Serbest atış yüzdesi: %78.7 - %78.2

İstatistik liderleri – Ortalamalar (Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes):

Sayı: Joffrey Lauvergne 12.62 - Brock Motum 17.60

Ribaund: Jan Vesely 6.25 - Adrien Moerman 8.10

Asist: Kostas Sloukas 4.68 - Vasilije Micic 6.55

Top çalma: Marko Guduric 1.15 - Shane Larkin 1.45

Blok: Ahmet Düverioğlu 0.62 - Bryant Dunston 0.88